Acusaciones y anotaciones

La declaración acusa que las autoridades no han cumplido con su responsabilidad en el avance del proceso de implementación del ministerio. Los trabajadores que firman señalan además que las autoridades nacionales y metropolitanas del ministerio, en vez de asumir sus errores y dialogar con las y los trabajadores para encontrar soluciones y cumplir su misión institucional, han optado por maltratar a quienes han alertado de los problemas, cursando anotaciones de demérito.

“El supuesto de estas anotaciones de demérito es que las y los trabajadores no han cumplido con su trabajo, lo que constituye una aberrante falta a la verdad que no podemos tolerar”, declaran en la misiva que puedes leer íntegra a continuación.

Declaración pública

Autoridades nacionales y regionales del MINCAP ponen en riesgo el funcionamiento de la institución y su relación con la ciudadanía

1. En medio de la profunda crisis que vive el sector Cultura, empeorada hasta niveles dramáticos a raíz de la PANDEMIA COVID-19, las máximas autoridades del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y de la Seremi Metropolitana han sido las responsables, siguiendo las indicaciones del Gobierno Central, de realizar modificaciones presupuestarias que han conllevado a cierres de actividades culturales y relocalización de presupuestos.

2. Estas modificaciones presupuestarias, en muchos casos, han aumentado las sobrecargas de trabajo, específicamente a las trabajadoras y trabajadores de los Fondos de Cultura, las que fueron alertadas por las asociaciones de funcionarios, por los sindicatos de honorarios y por diferentes organizaciones culturales de la sociedad civil a las máximas autoridades, pero no fueron escuchadas. De esta manera, las acciones supuestamente paliativas por la crisis a la postre, han aumentado la sobrecarga de trabajo a niveles preocupantes, generando el aumento de licencias médicas y enfermedades de origen laboral. Esta situación se viene denunciando desde hace un año a través de los medios y redes de nuestra organización, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, la Comisión de Cultura de la misma Cámara, y ante las autoridades de Salud, que al realizar las inspecciones a nuestros lugares de trabajo han abierto sumarios sanitarios dando la razón a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras y confirmando en varios casos la imposibilidad de retomar el trabajo presencial.

3. Sin embargo y de manera obstinada, las autoridades nacionales y metropolitanas de Culturas, Artes y Patrimonio, no han cumplido con su responsabilidad en el avance del proceso de implementación del ministerio, manteniendo y agudizando la falta de dotación para brindar un servicio óptimo dadas las urgentes necesidades del sector, lo que abre la posibilidad a que se realicen sumarios por incumplimiento de objetivos. Pero, en vez de asumir sus errores y dialogar con las y los trabajadores para encontrar soluciones y cumplir nuestra misión institucional, las autoridades nacionales y metropolitanas de Culturas, Artes y Patrimonio han optado por maltratar a quienes han alertado de los problemas, cursando anotaciones de demérito. El supuesto de estas anotaciones de demérito es que las y los trabajadores no han cumplido con su trabajo, lo que constituye una aberrante falta a la verdad que no podemos tolerar.

4. Instamos a las autoridades a dejar sin efecto las anotaciones de demérito de las y los funcionarios, focalizando y desterrar para el abuso de poder que solo desvirtúa mecanismos que tienen otros fines distintos a los de amedrentar a las y los trabajadores. Los instamos también a escuchar a las y los trabajadores, acoger sus propuestas poniendo por encima el deber de brindar un buen servicio a uno de los sectores más afectados por la crisis es el camino para lograr acuerdos y trabajar verdaderamente en conjunto. El amedrentamiento, la amenaza y la falta a la verdad no traerán otra cosa que más conflictos, que sólo restan energía y recursos a lo que verdaderamente nos convoca.

Firman

Asociación Nacional de Funcionarios/as de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, ANFUCULTURA

Asociación de Funcionarios/as de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, ANFUCULTURA Región Metropolitana

Asociación Nacional Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, AFUCAP

Sindicato de Trabajadores/as a Honorarios, Santiago

Sindicato de Trabajadores/as a Honorarios, Valparaíso