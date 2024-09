Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Christina Aguilera invitó a Sabrina Carpenter al 25 aniversario de su álbum debut en un especial de Spotify que celebra icónicos discos del pop. Allí, juntas, presentaron un dúo en "What A Girl Wants". La reunión también contó con la colaboración de Machine Gun Kelly, quien tocó la guitarra en "Genie In A Bottle"