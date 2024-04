A solas con Louis Tomlinson en Chile: "Lo que más extraño de One Direction es el compañerismo"

En su fugaz paso por el país, Louis Tomlinson recibió a BioBioChile a semanas de su retorno a los escenarios nacionales y a días de un comentado show en México, país al que este año llevará su propio festival, “Away from home". "Quiero traerlo donde me quieran tener. Para ser honesto, fue un punto de conversación hoy (en Chile)", confesó el ex One Direction.

Tras un explosivo paso por México, donde fue uno de los protagonistas del festival Pal Norte, Louis Tomlinson bajó por Sudamérica hasta Chile en la previa de lo que será un inminente reencuentro con fans locales, que sólo en el país se cuentan en millares.

El ex One Direction presentará el “Faith In The Future World Tour 2024” el próximo 24 de mayo en el Estadio Bicentenario La Florida, casi un año después del inicio de la gira mundial y a casi dos de su exitoso debut en Chile, cuando en 2022 agotó tres shows con meses de anticipación.

“Las experiencias que he tenido, siendo bastante joven, siempre han sido bastante buenas acá. Así que estoy muy emocionado de poder traer el “Faith in the Future”, y me siento muy afortunado de poder hacer esto en solitario”, comentó en diálogo con BioBioChile al recordar su primera visita con One Direction, también en mayo pero de 2014, hace 10 años.

Desde entonces, las posteriores visitas a Chile de los exintegrantes del grupo han repetido el frenesí de su alma mater. Esta semana, el arribo flash de Louis Tomlinson motivó aglomeraciones en las afueras del Hotel Mandarín, e intentos espontáneos por seguir su ruta santiaguina.

“Creo que es vitalmente importante (no olvidar a los fans). Es tan simple como si nadie compra el álbum y nadie viene a los shows del tour, no podemos hacer lo que hacemos. Es vitalmente importante hacer que las personas se sientan representadas desde todas partes. Siempre he tenido una buena relación con los fans, y siempre he estado increíblemente agradecido de tener el fanbase que tengo. Así que es mucho amor y agradecimiento lo que les puedo dar. Siempre son importantes para mi”, reconoció.

Louis Tomlinson, una bandera y su gesto en México: “Sólo lo he hecho una vez antes”

En su paso por el festival Pal Norte, Tomlinson hizo un gesto que llamó la atención de sus seguidores: tomó una bandera de México y posó con ella para la audiencia. Una maniobra muy poco habitual en sus presentaciones que el oriundo de Dancaster toma hoy con humor.

“Vi que los fans estaban hablando de eso online y creo que sólo lo he hecho una vez antes, y creo que fue en México también. Esos shows son donde usualmente ellos están muy emocionados y eufóricos, no hay otra razón. En ese momento tomo la bandera y me envuelvo con ella. Que es muy genial”, comentó sobre el código que descifraron sus fans.

Para “Faith In The Future”, el inglés trabajó y colaboró con importantes nombres de la industria internacional, como Theo Hutchcraft (Hurts) y el productor Mike Crossey (The 1975, Wolf Alice), además de Nico Rebscher (Alice Merton) y Joe Cross, entre otros.

Tras el éxito de “Walls” en 2020 (cuya gira congregó a más de 500.000 personas en más de 80 conciertos por el mundo), el cantante quedó satisfecho con el resultado de su disco sucesor, donde muestra otra faceta.

“Sí, estoy muy orgulloso de este álbum. Cuando reflexiono sobre ‘Walls’, hay cosas que con perspectiva hubiera hecho levemente diferentes, y eso viene desde un lugar de confianza. Pero cuando pienso sobre ‘Faith in the Future’, creo que la prueba está en los shows en vivo. Ese álbum está diseñado para las presentaciones en vivo, y de las experiencias que he tenido en el tour con Faith in the Future, se siente muy especial tener eso para los fans. Así que sí, estoy muy satisfecho”, comentó.

Faith in the Future: Un disco optimista después tragedias familiares

Tomlinson, quien en menos de dos años sufrió el fallecimiento de su madre Johannah Deakin a causa de leucemia y de su hermana Felicité por una sobredosis, muestra en “Faith in the Future” parte de su propia herencia familiar: el optimismo.

“Yo diría que (ese optimismo) viene de la familia; es lo que siempre he conocido: ver el vaso medio lleno. El optimismo, sí, viene naturalmente hacia mí en la forma que me crió mi madre, de intentar de ver lo bueno. Quería sacar eso a la luz en este álbum, y espero que puedan sentir un poco de eso.

(P): En “Common People” hiciste un tributo a Doncaster, tu ciudad natal. Cuéntanos sobre ella.

(R): Estoy muy orgulloso de venir de un lugar como Doncaster, aunque ya no paso mucho tiempo allí porque vivo en Londres, voy cuando veo a mi familia. Pero hay gente genial, tengo mucho que agradecer a Doncaster por cómo soy yo hoy, así que todavía tiene un lugar muy especial en mi corazón.

(P): ¿Estás trabajando en un nuevo álbum?

(R): He escrito un par de canciones, pero cuando las estaba escribiendo no estaba pensando en que serían para un álbum nuevo, eran para poder escribir y no poner presión en esas canciones. Pero creo que empezaré el trabajo de composición para un nuevo álbum a finales de este año.

Louis Tomlinson, superestrella pop y productor de festivales

(P): Además de una estrella musical, eres un productor de festivales…

(R): ¡Sí! Me gusta eso, suena bien.

(P): Hace poco anunciaste el arribo de “Away from home”, tu festival, a México, luego de un exitoso paso por España. ¿Hay alguna posibilidad de traer ese show a Chile o a Sudamérica?

(R):Me encantaría. Quiero traerlo donde me quieran tener. Para ser honesto, fue un punto de conversación hoy. Y los shows han tenido una energía increíble, así que sería un increíble lugar para poder traer el festival.

(P): ¿Qué escucha Louis Tomlinson en sus audífonos durante sus viajes y tours por el mundo?

(R): Me tengo que empujar bastante a escuchar nuevas cosas, como todo el mundo me quedo en un loop de seguir escuchando las cosas con las que crecí o me quedo pegado con un álbum y solo escucho eso. El último álbum que he estado escuchando mucho es el nuevo de Paolo Nutini, es quizás mi cantante masculino favorito, es un increíble vocalista e increíble compositor.

(P): Eres un artista muy activo, que en el año viaja muchísimo. ¿Te gustaría pasar más tiempo en casa, en Inglaterra o en Doncaster?

(R): Sí, eso es casi lo único que he conocido en mi vida adulta, ciertamente. Así que sí, por supuesto que me gustaría poder pasar más tiempo en Doncaster. Pero ya que no lo hago, cada vez que voy para allá se siente muy especial. Así que actualmente tengo una muy linda relación con mi hogar.

¿Qué es lo que más extrañas de tu época en One Direction? ¿Extrañas algo de aquellos días?

(R): Sí, definitivamente. Creo que lo que extraño más es el compañerismo, navegar la industria musical juntos. Es una experiencia muy inmersiva, y poder navegar con personas que están pasando por lo mismo es un sentimiento definitivamente bueno. O incluso perder en ocasiones, pero hacerlo en colectivo. Pero diré que como artista en solitario, lo he dicho antes, hay más estrés, pero creo que la recompensa es mayor. Pero hay una diferencia. Eso fue eso, y ahora es otra cosa.

(P): ¿Cuáles son tus planes para este año?

(R): Tengo mucho tour, estoy viendo tocar en muchos festivales, lo que es emocionante porque es algo nuevo para mí. Estoy muy emocionado por eso, lo de México fue una experiencia genial. Así que más tour y después al final del año es cuando empezaré a escribir el álbum.