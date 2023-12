"Apártate del mal": los primeros mensajes de Daddy Yankee tras retirarse de la música para vivir su fe

Daddy Yankee publicó sus primeros mensajes espirituales tras anunciar, a principios de diciembre y en pleno concierto, que dedicaría su vida a Dios.

Fue en Puerto Rico que el ahora exreguetonero se tomó un momento para hablar y explicar a sus seguidores qué pasaría con su vida después de dejar la música. “Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar (…) En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que esos días terminaron”, comentó.

“Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Para todos era alguien, pero yo no era nada sin Él”, agregó. Así, anunció un nuevo comienzo: “Reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él”.

Las publicaciones de Daddy Yankee

Las palabras no fueron en vano y el perfil de Instagram del puertoriqueño, desde a principios de mes, comenzó a mostrar mensajes de índole cristiano. Su biografía, por ejemplo, lo describe como “discípulo de Cristo, músico y empresario”.

A lo anterior se suma un video del 15 diciembre. En el registro, Ramón Luis Ayala Rodríguez -como se llama en realidad el cantante- desea que “Dios los bendiga”, agregando que “si estás viendo esto es porque tienes vida y hay esperanza”.

“No hay nada más poderoso para tener esperanza, que el tener una comunión diaria con Dios. Habla con él; aprende a escucharlo. Esto te permitirá aumentar la esperanza que tienes en la vida y en ti mismo. Alimentando el alma, cuerpo y espíritu de luz”, agregó en un mensaje escrito.

La publicación la cerró con una cita bíblica: “Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y síguela” (Salmos‬ ‭34‬:‭14‬).

Este sábado, en tanto, realizó otra publicación, ahora a través de sus historias de la misma red social, donde colgó un nuevo versículo: “El orgullo y arrogante al fin de cuentas fracasa” (Proverbios 16). La cita la acompañó de una breve reflexión: “Velémonos del orgullo”.

En publicaciones anteriores, Yankee agradeció el impacto que generó su última canción, “Bonita”. Tema que alcanzó a estar primero en la radio puertorriqueña. En ella, el exponente del reguetón plasmó sus creencias: “Oye vive la vida, Cristo te ama”, canta en uno de los versos. A un mes de su lanzamiento, en YouTube suma 3,2M de visualizaciones.