El célebre compositor de cine y televisión, Danny Elfman (“The Nightmare Before Christmas,” “Men In Black”, “Spider-Man”, “Wednesday”), reconocido como el creador del tema principal de “Los Simpson”, fue demandado por incumplimiento de contrato tras no realizar los pagos referidos a un acuerdo legal por 830 mil dólares tras haber sido acusado de acoso sexual.

De acuerdo a una investigación de la revista Rolling Stone, Elfman fue acusado de acosar sexualmente a Nomi Abadi, pianista y compositora nominada al Grammy, entre 2015 y 2016. Elfman, por su parte, negó las afirmaciones.

Abadi demandó al músico por incumplimiento de contrato, tal como lo reflejan documentos legales que fueron difundidos por el portal de la revista Variety.

Antes, Rolling Stone dio a conocer un informe policial donde Abadi relataba hechos ocurridos en noviembre de 2017. De acuerdo a su testimonio, Elfman se masturbó frente a ella varias veces. La situación fue descrita por los uniformados bajo el delito de “exposición indecente”.

Elfman negó todas las acusaciones de comportamiento inapropiado mediante un comunicado, afirmando que no se expuso ni se masturbó frente a Abadi. Si bien no desconoció su relación con la pianista, sí la describió como un vínculo “platónico”,.

En el artículo de Rolling Stone, también se señala que Elfman obligó a Abadi a una realizar una sesión fotográfica desnuda, afirmando que esta sería una “sesión artística”.

También fue acusado de ofrecerle a Abadi un vaso con semen, hecho que fue desmentido por el compositor. “¿Cómo respondo a acusaciones tan graves? Es insoportable considerar que una carrera de 50 años puede ser destruida en un ciclo de noticias, como resultado de acusaciones viciosas y totalmente falsas sobre conducta sexual inapropiada”, comentó Elfman a Rolling Stone.

“Las acusaciones de Abadi simplemente no son ciertas. Permití que alguien se acercara a mí sin saber que yo era su ‘amor de infancia’ y que su intención era romper mi matrimonio y reemplazar a mi esposa. Cuando esta persona se dio cuenta que quería distanciarme de ella, me dejó claro que pagaría por haberla rechazado”, dijo.

“Permití que una amistad desafortnada tuviera consecuencias de largo alcance, y ese error de juicio es enteramente culpa mía. No he hecho nada indecente o incorrecto, y mis abogados están listos para demostrar con abundante evidencia que estas acusaciones son falsas”, añadió.

De acuerdo a su representante, en el apogeo del movimiento #MeToo, Abadi amenazó a Elfman de acusarlo de comportamiento sexual inapropiado, lo que habría llevado al músico a firmar el acuerdo entre ambos.

“(Él) se enfrentó a la elección entre llegar a un acuerdo y continuar su carrera o decidir pelear lo que en ese momento era una batalla imposible de ganar para decir la verdad: Danny eligió a su familia. Es decepcionante, pero lamentablemente no sorprendente, que esta narrativa sin fundamento se reviva ahora que los pagos se han detenido”, señaló.