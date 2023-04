KC and The Sunshine Band, la agrupación que marcó época en los días de la música disco, habla aquí de sus lazos con Chile y de cómo los cantantes pop actuales han sido influenciados por su obra.

Este viernes, la mítica agrupación estadounidense KC and the Sunshine Band dará inicio a una tríada de shows que pretende transportar a Santiago a los convulsos días de la música disco; y de paso, conmemorar 50 años de una carrera que los ha llevado por innumerables escenarios del mundo, incluido el festival de Viña del Mar en un par de ocasiones.

“Siempre me he sentido querido y bienvenido cuando voy para Chile. Me encanta la cultura de la gente. He conocido amigos que todavía los conservo como amigos, es uno de los lugares que me encanta ir y disfrutar”, comenta a BioBioChile el motor del combo discotequero, Harry Wayne Casey.

La banda se presentará este viernes y sábado en el Teatro Caupolicán, con entradas a la venta por Puntoticket, y el domingo en el escenario del Grand Arena Monticello. “Así que para mí siempre es un momento mágico, un momento que espero con ansias de visitar el país”, recalca al otro lado de la pantalla.

Como prueba de su éxito apabullante en la región, en 1981, año del debut de KC en la Quinta Vergara, el grupo fue invitado a tres noches del certamen, donde compartió créditos con Julio Iglesias, Camilo Sesto, Miguel Bosé y Ángela Carrasco.

“Todos mis recuerdos son increíbles. La audiencia (del festival) es espectacular, siempre son muy eléctricos y emocionantes y es genial compartir esos momentos de emoción y entusiasmo. Es decir, es muy emocionante estar en ese escenario. Esa es mi única conexión con la gente, cuando estoy en el escenario. Son los momentos más emocionantes de mi vida, de hecho”, confiesa el tecladista, que ya cruzó los 72 años.

Tras convertir en mito su estadía en Viña del Mar, KC y los suyos regresaron en 2009 para ser parte de los 50 años del Festival. Allí, cerraron la noche de Verónica Villarroel, Juanes y Fernando Ubiergo.

El lazo con Chile, sin embargo, no se remitió sólo al Monstruo. Con los años, KC continuó regresando periódicamente a Latinoamérica, incluso dándose tiempo para generar amigos y conexiones. ¿Uno de ellos? El filántropo local Leonardo Farkas, quizás uno de los fans más poderosos del grupo, quien incluso los contrató como el número principal de uno de sus cumpleaños.

“Somos muy buenos amigos, y nos hablamos de vez en cuando”, cuenta Harry. “Ha pasado un tiempo, hablé con él durante la pandemia y probablemente hablamos el año pasado, pero no lo hemos hecho últimamente. Hablamos de vez en cuando, y he pasado muy buenos momentos con Farkas, mágicos momentos con su esposa y su familia. Siempre espero con ansias verlo, y estoy muy agradecido de que me haya llevado para su cumpleaños hace años y para otras celebraciones y que me haya apoyado, estoy muy agradecido”, añade.

“Es una excelente persona y me encantaría verlo más, pero yo vivo en Miami y creo que él vive en alguna parte de las Islas Canarias. Ha pasado un tiempo, pero somos buenos amigos”, agrega el músico desde su estudio.

KC and the Sunshine Band: “He visto mucha de mi influencia en la música de hoy”

La actividad del conjunto, así como sus vínculos con Chile, han continuado su curso natural. Recientemente, KC and the Sunshine Band grabó el videoclip de

“Romántica”, el cual fue dirigido y producido por un chileno: “Maurice. Él es un gran tipo y su madre todavía vive en Chile”, recuerda en alusión a Mauricio Aguilera.

(P): Para muchos, su voz y su rostro son la voz y el rostro de la música disco. ¿Ve usted consecuencias o influencias de la música disco, y de lo que fue aquel movimiento, en la actual producción musical? Ya sea en artistas como The Weekend o Miley Cyrus, por ejemplo.

(R): He visto mucha de mi influencia en la música de hoy. Incluso en los discos de Lizzo, Bruno Mars, Justin Timberlake, todos lo están haciendo. Y es un momento de orgullo para mí, que he creado una influencia no sólo para música de los setentas sino en 2023, y tener una influencia tan grande es un honor.

(P): Usted reversionó muchas canciones, e incluso las popularizó por el mundo con su llamativa reinterpretación, donde a veces se apoderaba de ellas. ¿Cuál era la fórmula detrás dicho proceso? ¿Por qué cree que era tan difícil olvidar a KC and The Sunshine Band una vez que se escuchaba en la radio?

(R): A mí me encantaba Motown Records, me encantaba la música R&B como Aretha Franklin, todos los grandes discos. Había discos de Blood, Sweat & Tears, James Brown, así que mi elemento vino de muchos lugares distintos. Soy italiano e irlandés, así que tengo algo de influencia latina (o del latín) en mi interior, así que mucho de eso fue natural para mí, en la creación de mi música. Estaba intentando crear música que fuera feliz y “uptempo”, y que te hiciera sentir bien y que quisieras bailar.

(P): ¿Se siente respetado o valorado por la industria musical actual? Teniendo en cuenta la notoria influencia de la música disco en los grandes cantantes del pop contemporáneo (Doja Cat, Lizzo, etc).

(R): A veces siento como que no he recibido mucho respeto de la misma industria como hemos merecido. Pero, hay muchos artistas que respetan nuestra música y que la aman. Me llegan llamadas todo el tiempo de productores como el de Janet Jackson, Terry Lewis, que me llamó hace un par de meses para decirme que era una gran influencia en sus producciones y música. Escucho mucho eso. Pero la industria como tal, los medios o lo que sea, nunca me han dado el crédito que merecemos, se lo han dado a otros.