Daft Punk fue una de las bandas de música electrónica más famosas de los últimos 20 años, sin embargo ahora, Thomas Bangalter, uno de sus miembros, lanzará un nuevo álbum que mezcla música clásica, pero sin su famoso casco.

El músico, además, explicó cuál es la razón por la que el duo francés se separó en el 2021, hecho que significó un aumento en un 500% de las reproducciones digitales de sus canciones.

Thomas Bangalter, un DJ y productor francés, conocido por ser miembro de Daft Punk, rompió el silencio y habló por primera vez de las razones que gestaron el distanciamiento de la banda.

Todo esto, luego de casi 2 años de que se separara de su compatriota Guy-Manuel de Homem-Christo, con quien compartió por casi 3 décadas. Desde que dejaron de tocar juntos, ninguno se había referido a alejamiento.

En conversación con BBC, Bangalter afirmó que “Daft Punk era una exploración que empezaba con las máquinas y terminaba alejándose de ellas. Me encanta la tecnología como herramienta, pero me aterroriza la naturaleza de la relación entre las máquinas y nosotros”, explicó.

De igual manera, dijo que junto Guy-Man, “intentamos utilizar estas máquinas para expresar algo extremadamente conmovedor que en realidad ninguna máquina puede sentir, pero sí podemos los humanos”.

“Siempre estuvimos del lado de la humanidad y no de la tecnología”, añadió.

Los dichos de Bangalter llegan previo al lanzamiento de su primer disco orquestal independiente llamado “Mythologies”, que se estrenará este viernes 7 de abril a través de Warner Classics.

En entrevista con el New York Times, el músico adelantó que esta obra no estará basada en la música electrónica, sino más bien “en la historia de la música de ballet orquestal”.

Daft Punk stunned the world by announcing its split in 2021. Now one half of the group, Thomas Bangalter, is returning with his first major project under his own name: “Mythologies,” a 90-minute instrumental score for traditional symphony orchestra. https://t.co/i9YOFRFeKy

— New York Times Arts (@nytimesarts) April 3, 2023