Un intenso paso por Chile tuvo el cantante Joan Manuel Serrat, quien este fin de semana presentó en Santiago su gira de despedida.

Además de los dos espectáculos, este lunes se reunió con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de La moneda.

Tras el encuentro privado, que duró cerca de una hora, el artista se dio el tiempo para conversar con la prensa que se encontraba apostada en el palacio de Gobierno.

“Me sentí muy bien en este viaje, quizás un poco corto, pero fue muy intenso en los últimos días”, aseguró Serrat a La Radio.

El músico también reconoció que estos últimos shows fueron “muy emotivos, pues… llevaban la mochila muy pesada del adiós, a pesar de que yo traté de enfrentar con toda la alegría que pude estos conciertos”.

Serrat: “Yo me retiro del escenario, pero no me retiro de querer”

Asimismo, Joan Manuel Serrat, destacó que poder pasar por Chile en su último tour, “es para estar muy contento”. No obstante, afirmó que “no pude evitar esta puñetera nostalgia y melancolía que se une a esto. Pero si no estuviera un poco triste, no habría valido la pena todas las cosas que hemos compartido”.

“Esto me lo soluciono volviendo acá. Yo me retiro del escenario, pero no me retiro de querer, ni de vivir, ni de pensar, ni de compartir”, cerró.

El intérprete de Esos locos bajitos se presentó con gran éxito en Santiago, show al que asistieron la ministra Camila Vallejo, el día sábado, y el presidente Boric, el domingo.

Tras su paso por Chile, el artista, de 78 años, continuará su gira por Perú, ahí subirá al escenario el miércoles 16 de noviembre, posteriormente llegará a Buenos Aires, para presentarse los días 19 y 20 de este mes.

Una gira intensa que tendrá a Joan Manuel Serrat visitando varios países latinoamericanos, en lo que es su despedida de los escenarios, tras 57 años de historia musical.