A los 73 años de edad falleció la cantante y actriz australiana Olivia Newton-John. La noticia fue confirmada a través de un comunicado emitido en las cuentas oficiales de la artista.

“Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos”, se lee en la declaración pública.

“Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil… Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama”, agrega.

“Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria”, detallan desde la entidad.

Por estas horas, la noticia causa conmoción en todo el mundo, al mismo tiempo en que canciones como “Xanadu”, “Physical”, “If Not for You”, “Hopelessly Devoted to You”, “Let Me Be There” o “Have You Never Been Mellow” se reproducen a modo de homenaje.

Olivia comenzó en la música en la década de los 60, pero su primer acercamiento a las listas de éxitos llegó recién en 1971 con su versión de “If Not for You”, un sencillo compuesto por Bob Dylan que también grabó George Harrison.

Tras colaborar con estrellas de la época como Cliff Richard, ganó su primer Grammy en 1973 por su álbum debut “Le Me Be There”, en la categoría de música country.

Nacida en el Reino Unido pero criada en Australia, Newton-John (Cambridge, 1948) ganó notoriedad mundial en 1978 con el estreno de “Grease”, filme que protagonizó con John Travolta y que pasó a la historia como la película musical más taquillera del siglo XX.

Su papel como Sandy se convirtió en un icono cultural al igual que las canciones que interpretó en el largometraje, como “You’re the One that I Want”, “Summer Nights” y “Hopelessly Devoted to You”.

“Xanadú” fue otro de sus éxitos cinematográficos, mientras que en 1981 su sencillo “Physical” marcó un hito al mantenerse durante 10 semanas en el número 1 de las canciones más escuchadas en Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, la cantante abrazó el activismo medioambiental, siendo una voz recurrente en debates y coyunturas locales e internacionales.

En 1992 le diagnosticaron un cáncer de mama que fue controlado en un principio, pero que regresó en 2013 y 2017. Hasta entonces, Newton-John se había mantenido activa con espectáculos y una residencia de conciertos en Las Vegas que se prolongó desde 2014 y 2015.

En 2017 fue invitada al Festival de Viña del Mar, donde triunfó llevándose todos los galardones.

“A Olivia le sobrevive su esposo John Easterling, su hija Chloe Lattanzi, sus hermanos Sarah Newton-John y Toby Newton-John, sus sobrinas y sobrinos Tottie, Fiona y Brett Goldsmith; Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall y Pierz Newton-John; Jude Newton-Stock, Layla Lee; Kira y Tasha Edelstein; y Brin y Valerie Hall”, se lee al final del comunicado que anunció hoy el fallecimiento de la artista.