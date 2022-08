Hace pocos minutos John Travolta reaccionó al deceso de Olivia Newton-John, actriz y cantante que falleció durante este lunes.

“Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”, indicó.

Ambos fueron protagonista de Grease, una de las películas estadounidenses más icónicas de la década de los 70.

En aquella ficción ella interpretó a Sandy, una joven inocente recién llegada a Estados Unidos, mientras que el personificó al audaz Danny.

En 2018 ambos se reencontraron en la celebración de los 40 años de Grease, donde incluso recordaron algunos pasos de la canción You are the one that I want, uno de los éxitos de la película.

Muerte de Olivia Newton-John

El deceso de Newton John fue confirmado por su propia familia en horas de esta tarde. La artista estaba aquejada de un cáncer de mama.

“Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos”, se lee en la declaración pública.

“Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil… Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama”, agrega el mismo texto.