Sting vendió a Universal Music Publishing Group (UMPG) su catálogo completo de canciones, tanto en solitario como las que compuso con The Police, según anunció esta semana la compañía, en una operación valorada en más de 250 millones de dólares.

UMPG, que ya controlaba las grabaciones del músico británico, suma ahora los derechos de sus composiciones, que incluyen grandes éxitos como “Roxanne”, “Every Breath You Take”, “Message in a Bottle” o “Englishman in New York”.

Aunque Universal no desveló los términos económicos del acuerdo, varios medios como The New York Times lo cifraron en más de 250 millones de dólares, mientras que fuentes conocedoras de la operación aseguraron a The Wall Street Journal que esta se cerró en unos 300 millones de dólares.

En un comunicado, Sting destacó la gran relación que tiene con Universal Music, que es su discográfica de siempre, y se mostró muy satisfecho de que su catálogo vaya a “un hogar en el que es valorado y respetado”.

El británico de 70 años ha vendido más de 100 millones de discos a lo largo de su carrera, primero con The Police -con quien publicó 5 álbumes entre 1978 y 1983- y luego en solitario -con 15 discos de estudio, el más reciente “The Bridge”, lanzado a finales de 2021

Siempre cerca de la música

De todas formas, a menos de 24 horas de su anuncio el cantante sorprendió a todos este viernes luego de que lanzara una adaptación de sus canciones en español.

Se trata de “Por su amor”, que viene del tema “For Her Love” que está incluida en su más reciente álbum, “The Bridge”, y con la que busca honrar la “influencia” y el protagonismo actual de la música latina, afirma en una entrevista con Efe.

“Es maravilloso que ahora la música latina tenga una audiencia mundial, una audiencia muy grande”, dijo al medio.

“Estoy interesado en la musicalidad de la lengua española, tiene sus propias cualidades, diferente del inglés, del francés, del alemán. Tiene algo que para mí es muy musical. Estoy intrigado por cómo lo aceptarán los oídos españoles”, confesó el compositor.

“No tiene nada que ver con las palabras, tiene que ver con cómo es hablado y cómo fluye”, ahondó el músico, quien en 2020 cantó a dúo con el puertorriqueño Ricky Martin el tema en español “Simple”.

Mucho antes, en 1988, quien fue vocalista de The Police inició su idilio con la lengua de Cervantes a través de “Nada como el sol”, un EP de cinco temas en español y portugués que, reconoce, “funcionó muy bien en Latinoamérica y España”.