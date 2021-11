El bajista aseguró no comprender el rechazo de sus colegas contra el proceso de vacunación. “Me gustaría que la gente que viniera a mis espectáculos estuviera vacunada... No los voy a hacer cumplir, pero ese es mi deseo", dijo.

Mediante una entrevista, Sting respondió las críticas de sus colegas Eric Clapton y Van Morrison contra los conciertos que exigen pases de vacunación a sus asistentes.

En una entrevista replicada por el portal Guitar.com, el exbajista de The Police aseguro no comprender “la ciencia” detrás de este rechazo y se mostró “consternado” por el escepticismo de algunas celebridades frente a la pandemia.

“Realmente no entiendo la ciencia de la objeción… Yo no dudé en ponerme la vacuna”, comentó la voz de “Englishman in New York”.

“Tengo la edad suficiente para aún recordar a los niños de mi calle con polio que estaban lisiados, y esa enfermedad se erradicó de la noche a la mañana con la vacuna”, agregó.

A pesar que no fue “de la noche a la mañana”, el dato de Sting es cierto: la vacunación efectivamente eliminó la poliomielitis en la mayor parte del mundo, incluidos los continentes de América, Europa y África, los más afectados por la enfermedad.

“Me gustaría que la gente que viniera a mis espectáculos estuviera vacunada… No los voy a hacer cumplir, pero ese es mi deseo”, remarcó.

Este año, en el contexto de la reactivación de la cartelera de conciertos tras las medidas preventivas de la pandemia, Van Morrison y Eric Clapton fueron dos de las voces más críticas sobre los nuevos protocolos de las productoras para sus equipos técnicos y el público general.

Clapton, una de las primeras celebridades que en 2020 rechazó en duros términos la vacunación masiva contra el covid-19, aseguró que no tocaría en recintos que exigieran el proceso de inoculación. La promesa quedó rota rápidamente, meses atrás, cuando el guitarrista retomó su gira.