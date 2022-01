El español C. Tangana, quien en 2021 se llenó de elogios con su último álbum, "El Madrileño", encabeza la lista de artistas que arribará al evento.

Hoy se publicó el cartel completo del festival Fauna Otoño 2022, el mismo que encabeza el español C. Tangana, dueño de uno de los discos más elogiados del recién pasado 2021: El Madrileño.

El evento se llevará a cabo el 23 de marzo en Movistar Arena, con entradas que ya están a la venta vía Puntoticket. El Pase de Movilidad, será requisito obligatorio para sus asistentes.

Al show de C. Tangana hoy se sumaron Caribou, Sen Senra, Soulfia, Ela Minus, Lizz, Clara Cava, Chicarica y Yeimy.

“Tras el primer número confirmado, más del 50% de las entradas fueron vendidas”, informan desde la productora a cargo de la cita artística, Fauna Producciones. A continuación, el detalle de los valores de los tickets:

El festival, que abrirá sus puertas a partir de las 17:00 horas, tendrá un total de cuatro escenarios, dos al aire libre y dos puertas adentro, cuyos horarios y programación serán anunciados “próximamente”.

El cartel

Del afiche oficial, además de C Tangana, destaca la presencia del productor canadiense Caribou, quien arribará a Fauna Otoño secundado por su elogiado álbum “Suddenly” (2020) y su más reciente lanzamiento, “You Can Do It”, elegida entre las 40 mejores pistas dance del 2021 según Billboard y ungida como la Mejor Canción 2021 por NPR (la radio pública de EE.UU), entre otros méritos.

Sen Senra, según medios hispanos “la nueva sensación de la música española”, también genera expectativa entre el público local.

El “post-show” estará a cargo de una firma chilena de exportación en la música urbana: la Dj y productora Lizz. El desenlace de la jornada, está proyectado para las 02:00 AM.