Ya es casi una costumbre que la cantante Doja Cat aparezca con atuendos que rompen lo establecido en las alfombras rojas y esta MET Gala no fue la excepción.

Mientras el año pasado deformó su cara para lucir como un gato, esta vez llegó usando un maquillaje que simulaba lágrimas y una polera mojada.

Al ser consultada sobre su look, que parecía no seguir la temática del evento (“El jardín del tiempo”), la intérprete de Kiss me more, dijo que se inspiró en el algodón.

“Sabía que la gente usaría muchas flores y por eso la flor que elegí es la más utilizada, que es el algodón”, aseguró, para justificar el llevar una simple camiseta, asegurando que creía que eso era “poético”.

“Hará enojar a Anna Wintour (organizadora del evento)”, “debería ser baneada por no seguir la temática”, “Parece de una institución mental”, fueron algunos de los comentarios respecto al look de Doja Cat.

¿Y tú qué opinas?