La chica reality Faloon Larraguibel disparó contra Oriana en el reality show \'Ganar o Servir\', acusándola de actuar como si fuera de clase alta y creerse superior. En un momento de molestia, Faloon expresó su desagrado diciendo: "Se creen las damas, las cuicas, todos venimos de abajo". Además, imitó la actitud que le molestaba. Por su parte, Oriana se ha mantenido firme en su postura, afirmando que no nació para ser una sirvienta y rechazando los tratos que considera injustos.

“Así como si siempre han tenido toda la hue… me caen mal. No sé qué hue… me cargan, se creen las damas, las cuicas, todos venimos de abajo hue…”, tras molestarse con su compañera.

Tras ello, actuó como si estuviera imitándola.

En esta jornada, la influencer está en la posición de señora y expresó no entender las actitudes de Oriana, quien ha repetido en varias ocasiones que ella no nació para ser una sirvienta, por lo que no está dispuesta a aceptar estos tratos.