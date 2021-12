A pesar de los embates que ha sufrido la industria del espectáculo este último año y medio a raíz de la pandemia, el festival Fauna Otoño anunció su regreso a la cartelera con un invitado de nivel mundial.

Hablamos de C Tangana, quien fue confirmado como el “cabeza de cartel” (“headliner”) de la nueva versión del evento, agendado para el próximo 23 de marzo de 2022.

“¡Confirmadísimo! Tenemos el honor de contar con el El Madrileño como el headliner de nuestra próxima edición de Fauna Otoño”, se lee en el primer comunicado de la cita, que se realizará nuevamente en Movistar Arena.

El español, autor de uno de los discos más elogiados de este 2021 (“El Madrileño”), no estará solo en el recinto techado del Parque O’Higgins: desde Fauna Producciones, firma a cargo del festival, anunciarán en los próximos días los nuevos fichajes del cartel.

La venta de entradas, por otro lado, comenzará el próximo lunes 6 de diciembre a las 12:00 horas en la plataforma de PuntoTicket.

Fauna Otoño, surgido al alero de Fauna Primavera, es un festival que data de 2016 y que se proyectó como tal desde 2017 hasta el inicio de la pandemia.

Slowdive, The Radio Dept, This Will Destroy You, Beach Fossils, Mogwai, Future Islands, The Drums, Ms. Lauryn Hill, Jungle, IAMDDB, Louta, Ana Tijoux y Drefquila entre varios otros, han sido algunos de los invitados de sus sus cuatro ediciones anteriores.