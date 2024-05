El Comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, entregó detalles sobre la marcha de soldados el fin de semana del 27 de abril, en los que perdió la vida el conscripto Franco Vargas, miembro de la “Brigada Motorizada n.º 24 Huamachuco”, en la provincia de Parinacota, región de Arica.

Iturriaga indicó que se han adoptado medidas administrativas para las familias de los soldados afectados y expresó interés en conocer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades eventuales.

Actualmente, hay una investigación en curso sobre el fallecimiento del soldado conscripto. Además, se están llevando a cabo otras dos investigaciones sobre los soldados que permanecen en estado grave en la UCI del Hospital Militar.

Relevan del mando a dos oficiales a cargo de instrucción

También se está investigando las condiciones sanitarias y ambientales de las dependencias de Huamachuco. Además, hay una investigación en curso en la Fiscalía Militar. En esa línea, el Comandante en Jefe del Ejército solicitó a la Corte Marcial un ministro en visita para que siga con la tramitación de la causa.

“En beneficio de una mayor transparencia de la investigación en curso, especialmente en la investigación administrativa que busca determinar eventuales responsabilidades de mando, me he formado la convicción y he resuelto relevar del mando a los mandos directos del soldado fallecido. Me refiero a su comandante de compañía y al comandante del batallón de instrucción en Pacollo”, declaró.

Jefe del Ejército indicó que soldados habían recibido instrucciones

Iturriaga se detuvo a explicar el tema de las marchas, señalando que los soldados habían recibido instrucciones preparatorias de marcha con algunas distancias menores de día y de noche para que los soldados se acostumbraran no sólo a la habilidad, sino también al equipo y al vestuario que se les iba a exigir en una marcha.

Según Iturriaga, este fue el vestuario sugerido para los soldados, y algunos usaron su tenida interior; mientras que otros decidieron marchar con polera. Sostuvo que algunos decidieron partir sin su tenida térmica porque su cuerpo así lo demandaba.

“Por lo tanto, este fue el vestuario sugerido para los soldados (…) algunos usaron su tenida interior, otros decidieron marchar con polera y si se requirió inicialmente guantes para que ellos efectivamente enfrentaran los primeros momentos de la marcha. Ellos deciden con qué ropa van“, dijo.

“(…) De manera que justamente el sábado ellos, el instructor inicialmente señaló el vestuario recomendado, pero hay soldados que decidieron partir sin su tenida térmica porque su cuerpo así lo demandaba. Ya en el primer descanso uno veía a los soldados desabrigarse porque efectivamente hacía calor”, añadió.

Finalmente, Iturriaga habló sobre el documento que firmaron los soldados conscriptos al momento de ser dados de baja. Explicó que es parte de su protocolo y que busca que la persona, de manera consciente, pueda determinar si efectivamente tuvo alguna situación o declarar que efectivamente tuvo maltrato.