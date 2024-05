“Actualmente, las FDI están llevando a cabo ataques selectivos contra objetivos terroristas de Hamás en el este de Rafah, en el sur de Gaza”, indicaron las Fuerzas Armadas mediante un escueto comunicado.

Si bien no entregaron mayores detalles, se espera que pronto se reporten novedades al respecto.

The IDF is currently conducting targeted strikes against Hamas terror targets in eastern Rafah in southern Gaza. pic.twitter.com/bmZgoNKXMB

— Israel Defense Forces (@IDF) May 6, 2024