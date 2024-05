Este domingo, la Polla Chilena reveló los resultados del sorteo acumulado histórico de Loto, dándose a conocer que un ganador se llevará a su cuenta bancaria más de 5 mil millones de pesos.

Según La Cuarta, se trató de un hito por cuanto se ofreció el premio más grande jamás entregado por juegos de azar en el país, tras no haber habido ganadores con los seis números correctos el jueves 2 de mayo.

Finalmente, el mayor premio cayó en manos de una sola persona, que ahora es casi seis mil millones de pesos más rico.

De acuerdo con dicho medio, los números ganadores del sorteo 5108, que acumuló $13.300 millones, fueron 2, 4, 19, 23, 29, 39, con el comodín 34.

El único ganador del Loto con los seis números correctos se llevó la asombrosa suma de $5.879.606.640, mientras que los premios menores fueron de los $214 mil pesos en adelante.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar:

Cabr@s, no es por ser envidioso, pero chucha que tiene suerte este hueón (a) #loto pic.twitter.com/Ka7cEKGort

— Paulo Quinteros (@DrMalo) May 6, 2024

Si me hubiese ganado el premio del Loto de ayer, pago todas las deudas (mías y de mi familia), me compro un terreno en el campo o la playa, me hago una casa grande y bien equipada y cabañas para recibir a mis amigos y vivir de los intereses

— Manuelsaotome 🐼 | Manuel Martínez (@manuelsaotome) May 6, 2024