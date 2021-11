La cantante estadounidense Taylor Swift lanzó este lunes el videoclip de "I Bet You Think About Me", canción presente en su reversión del álbum "Red".

La cantante estadounidense Taylor Swift sorprendió a sus fanáticos con el videoclip de la canción I Bet You Think About Me. El clip había sido anunciado por la cantante la tarde del domingo, revelando que este fue dirigido por Blake Lively.

“Finalmente pude trabajar con la brillante, valiente y perversamente divertida Blake Lively en su debut como directora”, escribió la voz de Blank Space en Instagram. “Únase a nosotros mientras hacemos un brindis y un pequeño infierno”, añadió.

El video, que se lanzó este lunes, abrió con el actor Miles Teller leyendo sus votos matrimoniales en el espejo, sin embargo, no puede sacarse a Swift de la cabeza.

En la boda, todos se visten de blanco mientras la artista se pasea vestida de rojo, haciendo jugarretas y comiendo del pastel de boda. Luego de que Teller ve a Swift regalarle a su pareja una bufanda roja, ve cómo poco a poco las ropas rojas se transforman en un traje de novia.

Según rescata US Magazine, Swift escribió la canción en junio de 2011 con Lori McKenna. Si bien la canción no apareció en Red, esta vez fue incluida para Red (Taylor’s Version), que se lanzó el viernes pasado. La canción cuenta además con la voz del artista country Chris Stapleton.

Esta reversión de su cuarto disco está llena de muchas canciones de rupturas. Sin embargo, los fans no pueden superar la versión de 10 minutos de All Too Well.

El tema, que Swift escribió sobre Jake Gyllenhaal luego de su romance de tres meses, cuenta con un cortometraje que la cantante creó y dirigió, protagonizado por Sadie Sink y Dylan O’Brien.

“Me sentí tan satisfecha. Cuando creo una canción, pienso en cada aspecto de ella. Se junta y luego sale al mundo. Hay tantas piezas conmovedoras”, dijo la cantante a Entertainment Tonight sobre la película corta.

“Honestamente, los actores Sadie y Dylan lo dieron todo y yo confié mucho en ellos porque vi todo lo que habían hecho. He sido fan de ellos durante años, así que lo sabía, tenía la sensación de que si pones a estas dos personas en una habitación y confías en sus instintos, podrían suceder cosas mágicas”, añadió.

“Estoy orgullosa de cómo se ve y estoy orgullosa de cómo se siente al verlo”, agregó Swift. “Realmente espero que a los fanáticos les guste tanto como a mí”, cerró entonces.