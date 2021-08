Un exintegrante de Megadeth reingresó al grupo de cara a su nueva gira por Estados Unidos.

Hablamos de James LoMenzo, bajista, quien retomará su lugar tras el bullado despido de David Ellefson luego de ser acusado de acoso sexual a una menor de edad.

La información se dio a conocer a través de un comunicado emitido desde la misma agrupación, donde fue el propio músico quien se refirió a su regreso.

“Estoy muy contento de volver a Megadeth para esta gira. No hay mejores fanáticos que los de esta banda y no puedo esperar a compartir esta música con ustedes”, señaló.

LoMenzo fue parte de Megadeth entre 2006 y 2010 como bajista, mismo rol que desempeñará desde este 20 de agosto, día en que la agrupación liderada por Dave Mustaine retome sus actividades en vivo.

Ahora, la duda que ronda entre los fanáticos del grupo es si LoMenzo será parte de “The Sick, the Dying and the Dead”, su nuevo disco.

En mayo pasado, tras su polémico despido, Ellefson rompió su silencio y anunció acciones legales contra los responsables de la publicación del video sexualmente explícito que acompañó las acusaciones de acoso sexual a menores en su contra.

“Estoy trabajando con el Departamento de Policía de Scottsdale en su investigación de los cargos relacionados con la pornografía de venganza que se presentarán contra la persona que publicó este video”, comentó.