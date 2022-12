Firmas simultáneas, conversatorios y entretenidas sorpresas esperan a los lectores que asistan a la feria navideña del libro: “Regala una Navidad de libros“, un evento gratuito que Grupo Planeta, con la colaboración de la Corporación Cultural de Ñuñoa, realizará el sábado 10 de diciembre en Plaza Ñuñoa.

La actividad reunirá a algunos de los autores y autoras más reconocidos del catálogo de la casa editorial. “El contacto de los lectores con los autores es algo fundamental y vemos que es algo que el público lector extrañaba, dado que las firmas y presentaciones de libros han vuelto con una nueva fuerza luego de la pandemia “, comenta la directora del área Editorial de Grupo Planeta, Josefina Alemparte.

“Conocer a quien está detrás de ese libro que te fascinó o te cambió la vida es algo muy valorado por los lectores ya que pueden hacer preguntas, hacerse una foto, etc. Es también, sin duda, un momento muy especial para nuestros autores “, agrega.

¿Qué autores asistirán a la feria del libro navideña?

Desde las 16 horas estarán Guada, responsable de Todo sobre humanos; Felipe Lecannelier , autor de los superventas Un universo maravilloso y Volver a mirar; Paulina Palacios, la exitosa autora de la saga Mientras Yubooh duerme; Fernanda Namur, autora de No hay sabor que no me recuerde a ti; y Mauricio Durán, músico fundador Los Bunkers y autor del bestseller Canción para mañana.

En tanto, la periodista y creadora de la fundación Una Escuela Para Todos, Claudia Aldana, firmará su libro Diferentes a las 17 horas.

Por otro lado, las divulgadoras científicas Francisca Contreras (Kika y las estrellas) y Tere Paneque (El universo según Carlota) firmarán los libros infantiles de su autoría a las 16 horas. Ambas, además, serán parte del diálogo “Estrellas de la astronomía”, que se desarrollará en el Espacio Literario de Ñuñoa —frente a la plaza— a las 17 horas.

Continuando con el programa, desde las 18 horas, Valeria Luna (La guía para la vida de las amikas) y María José Castro (El manual del adulto funcional) firmarán sus publicaciones.

En ese mismo horario lo harán los autores de Guardianes del Sur, Sebastián Castro y Guido Salinas; los escritores Ricardo Soto (Consciente Creador) y Álvaro Norambuena (Tu mapa astral); y el reconocido astrónomo José Maza.

Por su parte , el podcaster y autor de Monos piluchos, Fernando Castillo, firmará a las 18 horas y luego presentará su libro en compañia de la comunicadora Ina Groovie en el Espacio Literario.

Durante la jornada además la artista en lettering Catalina Lucero personalizará gratuitamente tote bags a quienes adquieran en el lugar cualquiera de los libros de la exitosa autora española Alice Kellen y, junto a San Francisco, se regalarán helados a los asistentes.