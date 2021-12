En el marco de su tradicional lista con los “10 mejores libros del año”, el diario estadounidense The New York Times destacó la obra de la última estrella internacional de la literatura chilena.

Hablamos de “Un verdor terrible” de Benjamín Labatut (“La Antártica empieza aquí”, “Después de la luz”), título que recopila cinco relatos que han sido definidos por el matutino como “un extraordinario híbrido de ficción y no ficción”.

El libro fue publicado originalmente en 2020 por la editorial catalana Anagrama, y de ahí en más, sólo ha cosechado elogios. Este año, por ejemplo, fue seleccionado en la lista corta del prestigioso Booker Prize Internacional, galardón que finalmente alzó la poeta greco-estadounidense Anna Moschovakis con “At Night All Blood Is Black”.

A su vez, también apareció entre los recomendados del expresidente Barack Obama para la temporada veraniega 2021.

Hoy, “Un verdor terrible” (“When We Cease to Understand the World” en inglés) ya ha sido traducido a 24 idiomas, posicionando el nombre del chileno como el “nuevo fenómeno editorial de Latinoamérica”.

Con esto, Labatut se suma a otro célebre escritor nacional alguna vez incluido en la influyente lista de The New York Times: Roberto Bolaño, considerado por las novelas “Los detectives salvajes” y “2666”, esta última publicada de forma póstuma.

Además de “Un verdor terrible”, el matutino seleccionó las publicaciones de ficción “How Beautiful We Were”, de Imbolo Mbue; “Intimacies”, de Katie Kitamura; “The Love Songs of W.E.B. Du Bois”, de Honorée Fanonne Jeffers; y “No One Is Talking About This”, de Patricia Lockwood.

Entre los libros de no ficción, fueron destacados “The Copenhagen Trilogy: Childhood; Youth; Dependency”, de Tove Ditlevsen, “How the Word Is Passed: A Reckoning With the History of Slavery Across America”, de Clint Smith; “Invisible Child: Poverty, Survival and Hope in an American City”, de Andrea Elliott; “Red Comet: The Short Life and Blazing Art of Sylvia Plath”, de Heather Clark; y “On Juneteenth”, de Annette Gordon-Reed.