Una de las tradiciones que adoptó Barack Obama en su estadía en la Casa Blanca, fue compartir con sus seguidores en redes sociales una curatoría de libros de cara a la temporada veraniega.

A casi cuatro años de su salida de la presidencia de EE.UU, el rito continúa intacto. Y este año, un escritor chileno apareció entre sus preferencias.

Hablamos de Benjamín Labatut, autor de “When We Cease to Understand the World”, versión en inglés de “Un verdor terrible” (2020), su tercer libro hasta la fecha, publicado en Iberoamérica por la editorial Anagrama.

“Mientras todavía estábamos en la Casa Blanca, comencé a compartir mis favoritos del verano, y ahora, se ha convertido en una pequeña tradición que espero compartir con todos ustedes. Así que aquí está la oferta de este año. Espero que los disfruten tanto como yo”, escribió Obama en redes sociales.

While we were still in the White House, I began sharing my summer favorites—and now, it’s become a little tradition that I look forward to sharing with you all. So here's this year's offering. Hope you enjoy them as much as I did. pic.twitter.com/29T7CcKiWZ

— Barack Obama (@BarackObama) July 9, 2021