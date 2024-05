Este domingo se dio inicio al Festival Internacional de Cine de Lebu, CineLebu, certamen calificador de los Premios Oscar y Goya que se destaca como una gran celebración cultural abierta al público. La jornada contó con la tradicional alfombra blanca, por la que pasaron distintas figuras nacionales e internacionales del mundo del cine.

Inauguración

La actividad fue encabezada por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo; la Seremi de las Culturas del Biobío, Paloma Zúñiga; el alcalde de Lebu, Cristian Peña; y la directora de CineLebu, Claudia Pino. Tanto ella como la actriz Teresita Reyes fueron nombradas Hijas Ilustres de Lebu.

La directora de CineLebu, Claudia Pino, expresó que “estamos agradecidos, pero queremos más, y cómo no, si partimos con la idea de poder llegar con películas a una pequeña comuna al sur de Chile y lograr, ojalá, que creadores locales quisieran mostrarnos sus propias propuestas. Hoy nos llegan miles de trabajos para contar nuestra propia historia: niños, mujeres y personas de la tercera edad, que participan activamente de talleres que los convierten en realizadores. Con profesionales de primer nivel, dictamos charlas y cursos a todo el país. Estamos orgullosos de hacer formación (…) y orgullosos de ser el único festival calificador en tres categorías para los Premios Oscar y Goya. Y no estamos en Santiago, sino en la provincia de Arauco, en la Región del Biobío, y en la capital de la provincia de Arauco, que es Lebu”.

La ceremonia de inauguración

La actriz Alejandra Araya y el actor Giordano Rossi fueron los conductores del certamen, en el que se presentó al jurado y las distintas categorías que componen el Festival.

El momento más emotivo de la ceremonia de inauguración lo protagonizó Paulina Urrutia, quien recibió el Premio a la Trayectoria en CineLebu. La destacada actriz ha realizado un inagotable circuito cinematográfico con “La Memoria Infinita”, dirigida por Maite Alberdi, que retrata con delicadeza los años más difíciles de su marido, el periodista Augusto Góngora, y su historia de amor. Esta obra audiovisual fue nominada a los Premios Oscar en la categoría Mejor Documental.

“Fue una sorpresa muy grande, fue un regalo y es muy bonito que el mundo audiovisual, a una actriz que es del mundo del teatro, tenga este reconocimiento, porque he tenido varias participaciones en películas, pero de una manera marginal. Finalmente, llegué a este mundo de una manera también muy especial”, comentó Urrutia.

Proyección cortometrajes

Dos importantes cortometrajes se proyectaron durante la inauguración de CINELEBU. El primero fue “Sofía y los espíritus del bosque”, creado por niños y niñas de Lebu. También se estrenó a nivel nacional el cortometraje “To Bird or Not To Bird”, del cineasta español Martín Romero. Esta obra, que data de 2023, obtuvo el Goya al Cortometraje de Animación.

Cierre inauguración

El cierre de la inauguración estuvo a cargo de la actriz nacional Amaya Forch, también miembro del jurado CineLebu, quien presentó su musical “Incomparables”, inspirada en la emblemática trayectoria de la cantante Cecilia y que integra a otras voces del recuerdo, como Mercedes Sosa, Palmenia Pizarro, Violeta Parra y Luz Casal.

“Este concierto es en honor a grandes cantantes iberoamericanas y sus canciones han marcado a todos y que todos conocemos. Todas las canciones tienen un significado especial, porque dentro del repertorio de estas grandes mujeres busqué las que tenían que ver con mi vida o lo que conocí cuando chica. Siempre trato de elegir canciones con las que me siento cerca. Obviamente Cecilia me inspira mucho porque tuve el honor de actuar en su película”, dijo Forch.

Una amplia gama de actividades en CineLebu

Durante el desarrollo de este Festival Internacional de Cine de Lebu 2024, se realizarán distintas actividades abiertas a toda la comunidad, en la que se proyectarán películas aclamadas por la crítica. En la programación destaca “Oppenheimer”, ganadora del Premio Oscar a la Mejor Película.

Para todo público, también se proyectarán los filmes internacionales “Luca”, “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, “Turning Red”, “Bob Marley: One Love” y “Pobres Criaturas”.

En el ámbito nacional, la comunidad podrá disfrutar de “La Memoria Infinita”, de Maite Alberdi, “El Conde”, de Pablo Larraín, y “Cecilia, la incomparable: Bravura Plateada”, de Vane Miller. A ellos se suman “Análogos”, de Jorge Olguín y “En septiembre canta el gallo”, del cantautor Nano Stern.

Mención especial tiene el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), que ofrece una amplia oferta para el público infantil durante los días 13, 14 y 15 de mayo, en la Biblioteca Municipal de Lebu.

Observación astronómica y MIM

También habrá espacio para el estímulo del intelecto y los sentidos, a través de la observación astronómica a cargo del Observatorio Cerro Mamalluca, en la que sus visitantes podrán disfrutar de una experiencia estelar mediante telescopios y la guía de expertos astrónomos. Esta actividad se realizará en el Gimnasio Municipal de Pehuén, de lunes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas, por orden de llegada.

CineLebu recibe hoy además al Museo Interactivo Mirador (MIM), que presentará su nueva exposición “Astro Itinerante, un viaje por Nuestro Sistema Solar” en el Gimnasio Municipal de Pehuén.