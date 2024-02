Este martes se dio a conocer el line up del festival REC ‘Rock en Conce’ 2024. El evento se llevará a cabo el próximo 23 y 24 de marzo y contará con la presencia de artistas locales, nacionales e internacionales.

Se trata de la novena edición del evento, el cual convocará a miles de personas en el Parque Bicentenario de Concepción y el Teatro Biobío.

Line up REC 2024

En esta oportunidad, las cartas fuertes del evento son UB40, DIVIDIDOS, El Mató a un Policía Motorizado, Gondwana, Congreso y A.N.I.M.A.L.

También estará presente la aclamada cantante nacional, Cami, y el artista revelación del mundo urbano: Easykid. Esto, entre otras sorpresas, que incluyen a Niños del Cerro, Denver y Fother Muckers.

Según confirmaron desde la organización del evento, 19 proyectos que se presentarán son liderados por mujeres, lo que representa más de un 40% del line up total. Generalmente, en festivales de Latinoamérica la presencia de mujeres no supera el 10%.

Según confirmaron desde el evento, se trata de la versión del REC que tendrá más artistas de la Región del Biobío, donde más de la mitad del line up es local. En esa línea, destacan el regreso de Niño Cohete, Santos Dumont y La Julia Smith, además de los artistas Leo Saavedra y The Slow Voyage. A esto se suma Charly Benavente y artistas revelación como Yakuza 3000 y The Polvos!

También, por segundo año, se incluye el Jazz en el line up, sumando a la Big Band Concepción.

Puedes revisar el line up completo a continuación:

Un festival colaborativo

Más de una decena de organismos públicos, gremios privados, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y juntas de vecinos, liderados por el Gobierno Regional, trabajan en la preparación del festival.

Equipos de la Municipalidad de Concepción, las Seremis de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, de Transportes y de Telecomunicaciones, Obras Públicas, Vialidad y gremios como Protur, se han reunido y organizado desde diciembre para concretar el desarrollo del festival.

Cabe mencionar además que el REC es una fuente de empleo importante para la región. Esto, ya que todos los productores de escenarios, stage y attaché del REC, son locales. Además, El festival crece en interés para el mundo privado y por primera vez tendrá nombres de auspiciadores en los escenarios.