Durante esta jornada, la agencia de BTS, Bighit Music anunció que cuatro de los integrantes restantes de la agrupación de K-Pop se encuentran alistando su ingreso al servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

Tal como dieron a conocer en la red social weverse, RM, Jimin, V y Jung Kook, serán los próximos en enlistarse poco después de que Suga, Jin y J-Hope hicieran lo propio.

En el comunicado la empresa escribió: “Nos gustaría informar a nuestros fans que RM, Jimin, V y Jung Kook han iniciado el proceso de alistamiento militar. Los artistas se preparan para cumplir con sus deberes del servicio militar. Le informaremos de más actualizaciones a su debido tiempo“.

A lo que agregaron: “Les pedimos su continuo amor y apoyo para RM, Jimin, V y Jung Kook hasta que completen su servicio militar y regresen sanos y salvos. Nuestra empresa no escatimará esfuerzos para brindar apoyo a nuestros artistas”.

La noticia llegó como un balde de agua fría para las fanáticas de la agrupación a nivel mundial, puesto que pese a que esperaban que RM (29) y Jimin (28) lo hicieran, el ingreso de V (27) y Jung Kook (26) fue totalmente sorpresivo debido a la edad de los artistas.

El anuncio respecto al ingreso de los integrantes de BTS al servicio militar obligatorio llega el mismo día en que Disney liberó el tráiler de su documental BTS Monuments: Beyond The Star.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, donde las ‘army’ no dudaron en mostrar su tristeza. “Y llego el día, el que no queríamos que llegara”; “Y todos al mismo tiempo”; “Devastada es poco. Muy poco”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en los comentarios del anuncio. No obstante, la agrupación renovó su contrato con la agencia, por lo que se espera su retorno con todos sus miembros originales para el 2025.