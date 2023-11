Después del estreno en Disney+ en 2022 de BTS: Permission to Dance on Stage – LA, los íconos del K-pop, BTS, regresan con BTS Monuments: Beyond The Star, una nueva docuserie de ocho episodios que llega el miércoles 20 de diciembre al streaming.

A partir del 20 de diciembre, cuando se estrenan los dos primeros episodios, cada semana se lanzará un nuevo capítulo los miércoles.

Con entrevistas y actuaciones inéditas y momentos detrás de escena con RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, la producción lleva al público a recorrer, por primera vez en un formato de docuserie, los 10 años de carrera de la banda, con sus altos y bajos.

Con la presencia del presidente de HYBE, Bang Si-Hyuk, y Kang Myeongseok, autor del libro Beyond The Story: 10-Year Record of BTS, la serie repasa los momentos más importantes de la banda, desde cómo se formó cómo se prepararon para su debut, hasta la actualidad.

Algunos hitos destacados son cuando ganaron el premio al mejor artista en los Melon Music Awards en 2013, sus dificultades durante el período de Danger, las conversaciones sobre sus primeros conciertos, su debut en los American Music Awards y los Billboard Music Awards, qué sintieron al convertirse en estrellas en los Estados Unidos, al hablar ante la ONU, tocar en el Rose Bowl Stadium, y el entusiasmo de presentarse en el Wembley Stadium de Londres y más.

La docuserie también pone el foco en momentos personales de su pasado, por ejemplo, qué sintieron cuando se conocieron, el proceso de renovación de su primer contrato, las dificultades del aislamiento durante el covid-19, así como otros momentos más relajados, como la fiesta de cumpleaños sorpresa de j-hope y la ceremonia de graduación de la secundaria de Jung Kook.

Contenido de BTS en Disney+

Mientras los fans esperan por BTS Monuments: Beyond The Star, pueden ver en Disney+ BTS: Permission to Dance on Stage – LA, la filmación exclusiva con calidad cinematográfica 4K del concierto en vivo de BTS en el Sofi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, en noviembre de 2021.

Igualmente está disponible SUGA: Road to D-DAY, un documental que sigue al miembro de BTS, SUGA, en su viaje alrededor del mundo, desde Seúl hasta Tokio, Las Vegas y más allá, en busca de inspiración musical para su álbum más reciente, D-DAY.

Asimismo, en su programación se encuentran j-hope IN THE BOX, un documental del detrás de escena de la creación del primer álbum solista de j-hope, Jack in the Box; e In The Soop: Friendcation, un programa original de reality y viajes con un elenco lleno de estrellas, que incluyen a V de BTS; Park Seojun de Itaewon Class; la estrella de Parasite, Choi Wooshik; Park Hyungsik de Soundtrack #1 y Peakboy; y sigue a los cinco amigos que se aventuran en un viaje sorpresa y disfrutan juntos una gran cantidad de divertidas actividades.