Comenzó el Festival de Música Portillo y las actividades no paran durante todo el día. Poco a poco los becados se han ido conociendo y adaptando al cambio de hora en algunos casos y también a la altura, la que no solo afecta a los instrumentos, sino también y en menor medida, a todos quienes por estos días se encuentran en el Hotel Portillo.

Las jornadas comienzan muy temprano (7:15 am) con clases de yoga dirigidas por el profesor Juan Pablo Jara, quien ha estado desde los inicios del festival acompañando los becados que año tras año llegan a vivir una experiencia de formación integral.

Él nos comenta sobre la importancia que tiene esta actividad para los jóvenes, “el cuerpo de los músicos es algo que muchas veces los mismos músicos olvidan, entonces eso produce que se enfocan demasiado en el instrumento potenciando su técnica, pero se postergan ellos”.

“Entonces lo que hacemos con el yoga es conectarlos con su cuerpo, para que así se mantengan firmes, fuertes y sanos, evitando las lesiones, y a la vez, se conecten con sus propias emociones”, agregó.

Trabajo con las emociones

Pero no solo lo físico es importante, hay un factor emocional que es relevante al momento de enfrentar los diversos desafíos que la carrera musical y que el propio instrumento les pone a los músicos, para eso ellos cuentan con la compañía y coaching de Caroline Ward, quien diariamente los ayuda en este aspecto.

“Puedes ser un músico fantástico, pero ser totalmente incapaz de lidiar con los nervios, la ansiedad y otras emociones asociadas a la interpretación y a la vida. En el Festival Portillo, compartimos las herramientas prácticas necesarias para gestionarlas y construir carreras de éxito y una vida feliz”, comentó Ward.

Los alumnos valoran y agradecen estas instancias, Diego Wright, flautista, vino desde Argentina para ser parte de la academia y considera que “estas son las cosas a las cuales en general no se les da importancia, esto me ayuda al trabajo en equipo y al desarrollo personal como músico, porque me da herramientas de relaciones interpersonales, cómo manejarse y cómo estar con uno mismo”.

El resultado

Esta formación y todo lo realizado durante estas jornadas permiten preparar a los músicos para dos grandes eventos que se realizarán el 23 y 24 de enero en el Teatro Municipal, en donde tocarán la Canción de la Tierra de Gustav Malher, acompañados por el tenor Javier Wibel y el barítono Patricio Sabaté, dirigidos por Alejandra Urrutia.