Felicidad y emoción fue lo que expresaron los 52 músicos provenientes de varios países al llegar el pasado 14 de enero al Hotel Sky Portillo para participar de una nueva versión del Festival Academia Internacional de Música Portillo.

Muchos de ellos lo hacían por primera vez y otros, como la violinista mexicana Viridiana Hernández, repiten por tercera vez la experiencia, dos veces de modo presencial y una online.

“Cuando vine la primera vez no conocía nada del país, solo sabía de la Patagonia, pero cuando llegué ame el país y a las personas. Además, llegar a este lugar me hizo quererlo más, con increíbles maestros quienes me incentivaron a querer volver. Sentía que había un imán que me quería hacer retornar”, afirmó la violinista.

El domingo 15, junto a la compañía de vecinos de diversas comunas como San Estaban, Calle Larga y Los Andes, se realizó el lanzamiento de la Academia con la presentación del pianista Eugenio Urrutia-Borlando y del American String Quartet, quienes deleitaron al público con diversas piezas.

Además de los vecinos, estuvieron presentes autoridades de las comunas. Uno de ellos fue Manuel Rivera, alcalde de los Andes, quien comentó sobre la importancia que tiene para su comuna ser parte de este festival.

“Es un desafío para nosotros ser parte de esta iniciativa. Nos invitaron a mediados del año pasado y afortunadamente pudimos hacer una alianza y ponernos a disposición. Uno se maravilla de los tremendos talentos, pero, por sobre todo, son jóvenes que quieren desde la música transformarse y transformar”, indicó el edil.

Otra autoridad fue Mauricio Flores, encargado de la oficina municipal de cultura de San Esteban, quien declaró: “Es un tremendo agrado que San Esteban tenga instancias de esta índole, poder participar y traer vecinos que puedan disfrutar de espectáculos” señaló.

Música y poesía en el festival

Este festival no sería posible sin los colaboradores, quienes no solo confiaron en el proyecto, sino que también apoyan y acompañan. Francisco Selamé, socio y presidente de la fundación PWC, considera que es un privilegio de apoyar en esta iniciativa.

“PWC es una empresa particularmente interesada en el desarrollo de talento, es la primera vez que apoyamos esta iniciativa y estamos encantados; la idea es poder seguir comprometidos más adelante”, comentó Selamé.

Pero no todo es música, la jornada terminó con poesía Slam a cargo de Slam Valparaíso. Lourdes Montenegro, coordinadora de la agrupación, comentó que para ellos como agrupación esta ha sido una experiencia fascinante y están felices con la recepción que han tenido y la participación en la actividad.

El festival de Portillo, tiene actividades diarias como teatro y recitales, en las cuales pueden participar todos quienes se acerquen al Hotel Portillo, además de actividades en las comunas de San Esteban, Los Andes y Calle Larga.

La edición concluirá con dos conciertos que se realizarán el 23 y 24 de enero en el Teatro Municipal de Santiago, para más información ingresar a su página web.