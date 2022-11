La cantante estadounidense, Taylor Swift, marcó un nuevo récord a solo días del lanzamiento de su último álbum, Midnights, esto pues la artista logró posicionar 10 canciones -de 13- del disco en los primeros puestos de la lista Billboard HOT 100.

Fue la propia revista la que dio a conocer la estadística en su página web esta semana. De esta manera, Taylor Swift se convirtió en la primera mujer en conseguir el récord en los 64 años de historia de Billboard.

Drake fue el artista derrocado por Swift, luego de que este lograra ocupar los primeros nueve puestos del ranking por una semana en septiembre del año pasado.

Canciones del ranking HOT 100 de Billboard:

1. “Anti-Hero”:

2. “Lavender Haze”

3. “Maroon”

4. “Snow on the Beach“, feat. Lana Del Rey

5. “Midnight Rain”

6. “Bejeweled”

7. “Question…?”

8. “You’re on Your Own, Kid”

9. “Karma”

10. “Vigilante Shit”