Este lunes se realizó la junta anual de accionistas de Codelco para analizar y dar cuenta de los resultados de la estatal en 2023, revisar materia de seguridad y el desarrollo de los proyectos estructurales que tiene la cuprífera hacia el futuro.

Sin embargo, se abordó muy escuetamente la querella conocida esta mañana que interpuso el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el delito de fraude al Fisco y una serie de “conductas dolosas” que habrían afectado el patrimonio de la cuprífera.

Querella del CDE complicaría a Codelco

Hoy, en la junta anual de accionistas de Codelco, se abordaron varios temas: seguridad -a propósito de los accidentes fatales ocurridos el último tiempo-, la caída en los niveles de productividad y, por supuesto, también lo relativo a la estrategia nacional del litio.

Eb paralelo, esta jornada se conoció otro problema que se suma a la larga lista de inconvenientes que ha debido enfrentar la estatal el último tiempo: el CDE interpuso una querella por el delito de fraude al Fisco en contra de quienes resulten responsables en Codelco, por un “entramado de conductas dolosas”.

¿Qué pasó? En el marco de una auditoría de la Comisión Chilena del Cobre, se dio cuenta que en 2017 -cuando Nelson Pizarro estaba a la cabeza- altos funcionarios de la estatal afectaron al patrimonio de la empresa en $12.800 millones, en el marco de un proyecto para la mantención periódica del “horno flash” de la División Chuquicamata.

Dicho trabajo se le adjudicó a una empresa llamada Outotec Chile, a la que se le transfirieron pagos injustificados y elevados para ejecutar el trabajo en un plazo de cuatro meses. Plazo que no se cumplió.

En la Comisión se determinó falta de transparencia porque además, se logró probar que la fecha de recepción de las ofertas de las empresas que buscaban ganar la licitación fue modificada sin notificar a los oferentes, lo cual favoreció a Outotec, pues permitió que pudiese cargar su oferta en el portal fuera de plazo.

Reacciones

Al respecto, el actual presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, aseguró estar reuniendo más antecedentes.

Afirmó que se apelará a la transparencia, aunque remarcó que es algo que ocurrió fuera de su administración.

“(…) Me informé a través de la prensa de que, efectivamente, es un caso que surgió en 2017, que generó una investigación y auditoría (…) y que el CDE inició una querella”, señaló.

En la acción legal, que ya fue acogida a trámite por el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago, el Consejo además cuestionó “la no realización de descuentos por los servicios no prestados por la empresa; la no imposición de multas por retrasos e incumplimientos”.

En la auditoría realizada por Cochilco se determinó que Codelco “debió haber cobrado $2.134.513.703 por estos incumplimientos”.

Desde la Comisión de Minería de la Cámara Baja, el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, criticó el rol de la estatal en términos generales y aseguró que Pacheco será citado en la próxima sesión de la Cámara a dar explicaciones.

En tanto, la diputada independiente y presidenta de la dicha Comisión, Yovana Ahumada, fue más tajante haciendo el llamado al presidente del directorio a dejar su cargo a disposición.

De acuerdo a lo que se afirma en la querella y los antecedentes expuestos por Cochilco, la defraudación pudo ser efectuada “por un funcionario ligado directamente a la unidad que gestiona estas operaciones”.