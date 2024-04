La semana pasada fue Fernando Solabarrieta quien confirmó el quiebre matrimonial con Ivette Vergara, ambos estuvieron casados por más de 20 años. La periodista reapareció en redes sociales con varios mensajes.

En su cuenta de Instagram, la comunicadora compartió mensajes que le enviaron sus hijos en los últimos días, presuntamente a modo de apoyo.

En una historia se podía leer: “Mamá, tú no tienes ni la menor idea de cuánto me inspiras, me llenas de fuerza y motivación para salir adelante (…) Gracias por estar siempre para mí, te amo”.

El mensaje había sido enviado por Iñaki, hijo mayor del matrimonio, la respuesta de Vergara fue: “Que uno de tus hijos se dé los buenos días con este mensaje. No puedo más de amor, te amo mi vida, @inaki_solabarrieta”.

Asimismo, minutos después la periodista mostró un video que le había enviado su hijo Nicolás, el cual señalaba: “La riqueza más grande que puede tener una persona, es su mamá”.

“Qué más puedo pedir. Sólo agradecer a dios por mis maravillosos hijos. Gracias mi vida, Nicolás Solabarrieta”, respondió Vergara.

Historias de Ivette Vergara

Hay que señalar que, según confirmó BioBioChile, Vergara y Solabarrieta llevan poco más de un mes separados.

Fue el exrostro del área deportiva de TVN quien dejó el hogar familiar. Actualmente se encuentra viviendo en un departamento de solteros.

Hay que señalar que, en 2023, el comunicador estuvo en México, llevando a cabo un proceso de rehabilitación por adicciones.