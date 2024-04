El pianista nacional Roberto Bravo se presentará en la quinta región, el próximo sábado 4 de mayo, a las 19:00 horas, en el Teatro Aula Magna del Campus Casa Central Valparaíso (Av. España 1680) de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM). En la ocasión, el artista se presentará junto a la soprano Andrea Cárdenas y la violinista Montserrat Prieto.

Los artistas abordarán obras de compositores clásicos y contemporáneos, donde se incluyen autores como J.S. Bach, Ennio Morricone, Michel Legrand, Joe Hisaishi, Ryuichi Sakamoto, Claude Debussy y Manuel de Falla.

“El programa es muy contrastante, de Bach a Sakamoto, que es el compositor más contemporáneo. Al maestro Sakamoto le haremos un homenaje, porque el 28 de marzo se cumplió un año de su fallecimiento y es uno de los artistas más queridos, más importantes de Japón”, señaló Roberto Bravo.

Consultado por la diversidad de compositores del programa, Bravo explicó que “los pianistas no incursionan mucho en otros estilos, se quedan más o menos en lo tradicional y yo en lo personal siento que me enriquezco mucho cambiando de estilo, incursionando en nuevos temas, que no son repetir una balada de Chopin, Claro de luna o la sonatina de Ravel, que son obras hermosas, pero yo necesito tocar otro tipo de música de repente”.

Artistas invitadas al concierto de Roberto Bravo

En esta oportunidad, el destacado pianista subirá al escenario con la cantante Andrea Cárdenas y la violinista Montserrat Prieto, ambas artistas con las que ha compartido escenario en la última década.

Al respecto, el músico chileno señaló que “es mucha suerte para mí poder contar con el talento de Andrea y Montserrat, que le dan colores y estilos distintos al concierto. Es un gran apoyo en lo musical y en lo humano también, por cierto”.

“La voz de Andrea es muy pura y dulce, muy buena para la música japonesa y los temas de Morricone le quedan maravillosos (…) y Montserrat es una virtuosa de primera categoría, toca con mucha pasión y mucha entrega. Hace más de 10 años que tocamos juntos, entonces el fiato entre nosotros es muy bueno”, comentó Bravo.

El año pasado, Roberto Bravo debió cancelar un concierto programado en la temporada universitaria, a causa de una tendinitis aguda. Totalmente recuperado de esa dolencia, Bravo indica “para mí siempre será especial estar en la Universidad Santa María, lugar de tantos recuerdos, tantos conciertos. Siempre son conciertos especiales”.