"No podí entrar hablando de los hijos de la animadora": las críticas a humorista Belén Mora en Viña

La entrada de la humorista Belén Mora, fue al son de una canción de Rosalía, pero unos segundos bastaron para que, en el inicio de su rutina, destacaran uno de sus comentarios, calificándolo como desatinado.

Y es que Mora dijo que pensó que se había metido al camerino de Los Jaivas, pero que en realidad eran los hijos de Maria Luisa Godoy, animadora del festival: “Buena para parir la María Luisa”, aseguró.

Entonces, llegaron algunos inconformes con el comentario.

“No podí entrar hablando de los hijos de la animadora 🤦🏻‍♀️”, se quejó otra tuitera.

Otra usuaria de redes sociales consideró que no se habla del cuerpo ajeno o de la cantidad de hijos de los demás.

Otra de las críticas iba en torno al uso del comodín de la pandemia en su rutina de esta tercera noche de Viña del Mar.

