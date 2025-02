Animadores analizan fallida rutina de George Harris en Viña: "No tenemos ningún espíritu xenofóbico"

George Harris fue el primer humorista en presentarse en Viña 2025, pero su rutina no convenció al público y terminó entre pifias y discusiones en el escenario. El director del evento, Daniel Merino, señaló que el error fue que Harris discutió con la audiencia, lo que generó una mala reacción por parte del público. Rafael Araneda mencionó que el comediante no pudo exponer su rutina y descartó críticas de xenofobia. Karen Doggenweiler expresó su incomodidad y mencionó que la producción revisó la situación.

George Harris fue el primer humorista en presentarse en Viña 2025, en una rutina que no convenció al público. Debido a esto, terminó entre pifias e incluso discutiendo con varias personas, mientras estaba en el escenario.

Tras el final de la jornada, los animadores y el director del evento conversaron con los medios de comunicación, analizando este hecho.

El primero en referirse al tema fue el mandamás del festival, Daniel Merino, quien comentó los errores en que incurrió el comediante de origen venezolano.

“Es complejo cuando tú invitas a alguien a tu casa y él (Harris) se pone a discutir con el público, ese fue el error. Al final el público reacciona de mala manera, fue un problema que pudo haberse evitado, si es que él no hubiese entrado en esta discusión”, expuso.

Quien habló más en extenso sobre el tema fue Rafael Araneda, asegurando que Harris no pudo exponer su rutina en la Quinta Vergara. Por otro lado, el comunicador descartó las críticas que apuntaban a xenofobia contra el artista.

Mala noche para George Harris

“Lamentablemente no realizó la rutina, la gran deuda que deja es no haber realizado la rutina. (…) Yo le dije ‘no pelees’ en el escenario, también se lo dije con el micrófono ‘no pelees, no te enganches"”, señaló.

“Entiendo que estamos en una sociedad muy dividida, el mundo está dividido y la Quinta Vergara también puede reflejar eso. Esto no se puede reflejar en una lucha de banderas, y en algún momento se transformó, y era bien incómodo. No recuerdo una rutina con la gente discutiendo con que se quede o se vaya”, agregó.

“No tenemos ningún espíritu separatista o xenofóbico con alguna persona. Ocurrió una situación muy novedosa y lamentable”, cerró.

Por último, Karen Doggenweiler reconoció haber sentido incomodidad por lo sucedido con Harris. Confesó además que la producción sí revisó la rutina.

“Yo creo que hay que estar preparados para cualquier situación. Lo que es impredecible es saber cómo se va a comportar un artista, o comediante con experiencia. Asumió un compromiso que después no cumplió, sobre salir a pelear”, cerró.