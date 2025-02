Jorge López posó, deslumbró y se robó las miradas en la Gala de Viña con su especial caminata

El actor y jurado del Festival de Viña del Mar, Jorge López, sirvió todo el glamour europeo durante su paso por la gala en el Sporting de la ciudad jardín.

Vistiendo Karl Lagerfeld en tonos tierra y verdes, el actor de la serie Elite caminó a paso seguro como si de una pasarela se tratase.

Así mismo, tras el fervor del público presente, entregó un momento altamente comentado en redes: se sacó el abrigo y dio giros en el escenario.

El público en las redes sociales lo cataloga como uno de los hombres mejor vestidos que han pasado hasta el momento.

“Jorge López devoró en 10 segundos todo lo que los demás hombres no han devorado”, son algunos de los comentarios de los internautas.

jorge lopez the man that you are #GalaXMega pic.twitter.com/dYDUnVjT8O

— isi (taylor's version) (@isihoney13) February 22, 2025