Bellolio y elecciones: El conteo de constituyentes debiera estar listo el domingo pasadas las 20:30

Durante este jueves el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, respondió diversos cuestionamientos en torno a las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales que tendrán lugar este fin de semana.

En entrevista con La Radio, Bellolio señaló que “a cada una de las personas le van a pasar cuatro votos (papeletas) y en cada uno de esos cuatro votos tiene que marcar solo una alternativa, eso también es super importante, porque como es paritaria la convención o la constituyente, que es lo mismo, algunas personas piensan de que tienen que votar por una mujer y por un hombre, y no. O votan por una candidata mujer o votan por un candidato hombre, pero uno solo, no dos”.

Segmentos preferenciales y transporte

Consultado sobre horarios especiales para adultos mayores y ciudadanos con discapacidades, Bellolio señaló que “va a haber preferencia durante ambos días para todos los adultos mayores, para personas con discapacidad, para mujeres embarazadas y para personas que necesiten ayuda para votar, tanto el sábado como el domingo. Se van a poner primero en la fila”.

“Hay una recomendación por parte del Servel de que el día sábado durante las 12 y las 6 de la tarde puedan concurrir a votar porque históricamente es el momento donde hay menos aglomeración”, sostuvo.

De igual forma, el ministro aseguró que habrán “2036 recorridos gratuitos, que existen a lo largo de todo Chile, que son en zonas rurales sobre todo, más el Metro gratis, el Metrotrén gratis, es decir, Alameda Nos, Alameda Rancagua. El Biotrén y el Merval para los dos días, nosotros esperamos que eso signifique que haya una altísima participación”.

Resultados

Sobre cierre de mesas y primeros resultados, el personero de Gobierno detalló que los votos no serán contados durante el sábado y explicó que las urnas se abrirán “a las 8 de la mañana, se cierran a las 6 de la tarde. (…) Se van a contar en el siguiente orden: primero los constituyentes, luego se va a contar a los gobernadores regionales, luego a los alcaldes y finalmente los concejales. El Servel estima que los constituyentes debiesen estar finalizados en su contabilidad alrededor de las 8:30 – 9:00″.

“Van a entregar los resultados de los electos cuando tengan un 90% escrutado. (…) Debiésemos terminar esto más o menos… yo creo que pasada la medianoche, con las cuatro elecciones ya finalizadas”, aseguró.

Permisos

“No se necesita ningún permiso para votar, salvo tu carnet de identidad. Entonces, si la comuna está en cuarentena o está en Fase 2, que por tanto es cuarentena de fin de semana, no tienes que sacar un permiso para ir a votar, basta tu carnet de identidad”, precisó el ministro.

De igual forma, indicó que aquellas personas que tengan que trasladarse de región, tendrán “un permiso 48 horas antes, es decir desde ahora, hasta 48 horas después de la votación y lo único que sí tienes que sacar, además de por supuesto tu carnet, es el pasaporte sanitario que se saca en c19.cl“.

Toque de queda

En relación al toque de queda, Bellolio precisó que este se extenderá hasta las 2:00 horas de la madrugada del lunes para asegurar un correcto conteo de votos.

“Con respecto al toque de queda, señaló que “el día sábado se mantiene igual porque ese día no hay conteo de votos, pero el día domingo se alargó, porque (…) la contabilidad en este caso se puede demorar mucho más (…), es que se retrasó hasta las 2 de la mañana de la madrugada del lunes el toque de queda y la idea por supuesto es que no hayan aglomeraciones en ningún lugar. No están permitidas las celebraciones”, indicó.