"Recoger nuestras mejores tradiciones republicanas": presidente convoca primera sesión de Convención

Este domingo el presidente Sebastián Piñera convocó a la primera sesión de la Convención Constitucional.

Acompañado por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y por el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, dio el vamos a la instancia compuesta por 155 miembros que escribirán la nueva carta que regirá al país.

Según indicó el mandatario, la primera sesión de instalación de la Convención Constitucional, tendrá lugar el domingo 4 de julio del 2021, a las 10:00 horas, en el edificio del Congreso Nacional de Santiago.

Así, en un plazo de nueve meses -prorrogable por tres- los constituyentes deberán redactar y aprobar una Nueva Constitución, que será ratificada por la ciudadanía a través de un nuevo plebiscito de salida.

De acuerdo al presidente, no se podrá poner término anticipado al período de autoridades elegidas por votación popular. En tanto, establece la Reforma Constitucional que dio origen a la instancia, no puede atribuir el ejercicio de la soberanía ni asumir otras funciones que no le hayan sido expresamente conferidas.

Según indicó el mandatario en su discurso, la Convención tiene la oportunidad de lograr acuerdos amplios y sólidos que permitan dar origen a la nueva Carta que será reconocida y respetada por el país.

Además, agregó que la Convención Constitucional también repestan un llamado a la participación y compromiso de la ciudadanía.

“Esta participación ciudadana es esencial porque la Nueva Constitución debe recoger nuestras mejores tradiciones republicanas e incorporar los valores esenciales que viven en el alma de nuestro pueblo“, indicó el mandatario.

De esta forma, señaló que también debe recoger el aporte de generaciones pasadas, la voluntad de las presentes y “las esperanzas de las generaciones futuras”.

Finalmente, el presidente aseguró que esta Convención será un hito histórico ya que por primera vez se escribirá una Carta Magna con amplia participación ciudadana.