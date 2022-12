Por poco y se quedan sin campeones: la salvada de Messi y compañía que evitó tragedia en festejo

Pudo ser una desgracia. La selección de fútbol de Argentina llegó a su país y, en medio de la efervescencia, varios de sus futbolistas -incluido Lionel Messi– casi protagonizaron un insólito y peligroso accidente.

Todo ocurrió en el traslado en bus de la ‘Albiceleste’ desde el aeropuerto de Ezeiza al predio de la AFA, lugar donde la ‘Scaloneta’ pasaría la noche a la espera de la celebración mayor de esta jornada.

Messi, Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes venían sentados en la parte alta del vehículo descapotable, conversando con la Copa entre ellos, cuando casi se accidentaron con un grueso cable de electricidad.

Los jugadores alcanzaron a agacharse a última hora, evitando un accidente que perfectamente pudo transformarse en una tragedia si caían desde esa altura al piso.

Messi and his teammates had a close miss here 😳 pic.twitter.com/nQtNwE9Cpc

— ESPN FC (@ESPNFC) December 20, 2022