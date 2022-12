Buenos Aires se desborda por Messi y compañía: la ’accidentada’ caravana de selección Argentina

La selección de fútbol de Argentina llegó a su país la madrugada de este martes y, en estos momentos, protagoniza una ‘accidentada’ caravana por Buenos Aires.

Y es que el desborde y euforia de los hinchas por la ciudad, ha obligado a cambiar el recorrido en distintas ocasiones.

Las calles principales de la capital trasandina se encuentran colapsadas y, por ejemplo, la selección ya confirmó que no irá al Obelisco pese a los miles presentes.

¿La razón? Existe temor a posibles ‘avalanchas’ que podrían terminar convirtiendo una fiesta en una tragedia.

Los hinchas, por ahora, corren de lado a lado buscando un lugar donde saludar a los jugadores.

Lo otro ya decidido, es que los futbolistas no irán a la Casa Rosada.

Uma multidão acompanhou a saída do ônibus com os campeões do mundo rumo a Buenos Aires #trargentina pic.twitter.com/ZsnlHeL5la

— Raphael Sibilla (@RaphaelSibilla) December 20, 2022