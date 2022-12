Scaloni se emociona tras llegar a la final del Mundial y asegura: "Messi es el mejor de la historia"

El tecnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, no se guardó nada tras la clasificación a la final del Mundial de Qatar y sentenció que Lionel Messi "es el mejor jugador de la historia".

El camino que la selección de Argentina en el Mundial de Qatar no comenzó de la mejor manera, tras caer históricamente ante la Arabia Saudita en su debut y comenzar el camino en Medio Oriente con muchas dudas en torno a su plantel.

Sin embargo, con el correr de los partidos, comenzó a recuperar la identidad de juego que les permitió acumular 36 compromisos invictos, antes de caer con ‘Los hijos del desierto’.

Posteriormente, Lionel Scaloni encontró el equipo que le permitió soñar con acceder a las fase de eliminación directa, donde dejaron en el camino a Australia, Países Bajos y el día de hoy a Croacia, para llegar a la final de la Copa del Mundo.

Es por eso, que tras la contundente victoria ante los croatas por 3 a 0, el joven entrenador trasandino no ocultó su emoción y en conferencia de prensa fue sincero al mencionar que “me llena de orgullo poder jugar una final y representar a la selección”.

No obstante, no quiso compararse con exentrenadores de la ‘Albiceleste’, al detallar que “no me puedo poner a la altura de gente que ha hecho historia en el fútbol (Menotti, Bilardo y Sabella), porque son historia de la selección. Son gente que ha hecho grande esta camiseta”.

“Hemos jugado mejores partidos. De un nivel un poco más alto. Pero aseguro que jugar ante este rival (Croacia) no es fácil. Lógicamente, tiene su validez. Si te equivocas, lo arreglan ellos. Estar en una selección tiene eso. Son los mejores del país y es todo más fácil”, indicó.

“Estoy en un lugar soñado para cualquier argentino”

Por otra parte, detalló el orgullo que le produce poder dirigir en una final de un Mundial, al manifestar que “estoy en el lugar soñado para cualquier argentino. Todos actuarían de la manera que actúo yo. Cuando representas a tu país, es imposible no hacer lo que hacen estos chicos. Lo de la gente también. Al final, va todo de la mano. En los momentos difíciles, cuando perdimos con Arabia, la gente estaba con nosotros. Agradecerles. Argentina está en el pedestal del fútbol”.

Así también, al momento de hablar de su plantel, no se guardó nada y elogió a Lionel Messi, por la excelente Copa del Mundo que está realizando el crack trasandino.

Con relación a esto, Scaloni expresó: “No tengo ninguna duda que Messi es el mejor jugador de la historia. Verlo es emocionante, porque cada vez que los ves genera algo a sus compañeros, a la gente y no sólo a los argentinos. Es una suerte y un privilegio que tenga puesta la celeste y blanca”.

Por último, se refirió al encuentro ante la selección de Croacia, donde vencieron de manera contundente y categórica. Ante esto sentenció: “Entendimos que el partido había que jugarlo así. El partido se abrió con el penal. Festejamos, es muy emocionante haber clasificado a la final. Todavía queda un paso. Es un momento para disfrutar. Ahora, a pensar en lo que viene”.

Ahora solo deben esperar a la gran final del día domingo 19 de diciembre, donde se enfrentarán al ganador de la llave entre Francia y Marruecos.