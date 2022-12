Hinchas cataríes son pillados tomándole fotos a ex Miss Croacia y los defienden: "Es para denunciar"

La modelo Ivana Knoll se ha convertido en una de las sensaciones de la Copa del Mundo de Qatar. La ex Miss Croacia desafía a todos en el país del Medio Oriente, apoyando a su selección con un diminuto vestido que deja entrever su figura.

Incluso, la mujer ha recibido un número importante de críticas en redes: “Qué vergüenza que no respetes la cultura de los demás”; “Estás en Qatar, no en Croacia, tienes que respetar las reglas, es un país musulmán”, escribieron los internautas.

Knoll dejó ahora otro momento que se ha viralizado. Durante el partido entre Croacia y Marruecos se aprecia a dos cataríes, con una sonrisa pícara, fotografiando a la exuberante mujer balcánica.

Al hacerse masiva la imagen, el conocido empresario catarí Mohammed Hassan Al-Jefairi salió al paso y entregó una particular razón de lo sucedido.

“Solo para su información: toman una foto no porque les guste, sino porque no les gusta la forma en que está vestida respecto a nuestra cultura. Pueden confirmar esto con cualquier catarí. Probablemente fue para denunciarlo“, expresó.

Just for your info they take a photo not because they like her but because they don’t like the way she is miss dressed on regards to our culture

You can confirm this with any local Qatari

Probably to report it

— محمد الجفيري (@maljefairi) December 2, 2022