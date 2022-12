El desesperado llanto de Luis Suárez en la eliminación de Uruguay de Qatar 2022

Luis Suárez, delantero de Uruguay, fue captado llorando en la banca de la charrúa en los instantes finales del duelo ante Ghana en el cierre del Grupo H de Qatar 2022.

La Celeste se impuso 2-0 ante el combinado africano, pero por goles a favor quedó tercero por detrás de Corea del Sur y el líder Portugal, despidiéndose en primera ronda del Mundial.

Ya con el plantel sudamericano en desesperación, las cámaras se fueron con el ‘Pistolero’, quien masticaba la impotencia junto a los suplentes charrúas.

Vale señalar que ‘Lucho’ Suárez fue titular ante Ghana pero fue reemplazado a los 66 minutos por Edinson Cavani, cuando el delantero de Nacional ya había recibido tarjeta amarilla.

Se despide Uruguay de Qatar 2022, mientras que Corea del Sur se prepara para enfrentar el primero del Grupo G (que, seguramente, será Brasil).

It's too much for Luis Suarez 😢 pic.twitter.com/2kgYKy95LX

— GOAL (@goal) December 2, 2022