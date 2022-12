"No puedes vivir con cosas del pasado": Luis Suárez habla sobre la ’revancha’ que planea Ghana

Luis Suárez habló en conferencia de prensa, en la antesala del compromiso ante Ghana, en donde recordó lo sucedido en el Mundial de Sudáfrica 2010, ante el conjunto africano.

Este viernes 2 de diciembre, Uruguay busca el agónico pase a octavos de final, ante la selección de Ghana, en un duelo que se enmarca como una revancha de parte de los africanos, por lo sucedido en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Recordemos que en esa edición del evento planetario, los charrúas eliminaron al conjunto ghanés, en uno de los duelos más apasionante de las Copas Mundiales, donde Luis Suárez, fue el protagonista por evitar un gol con la mano, ser expulsado y ayudar a la clasificación de los sudamericanos a las semifinales.

Es por eso, que el propio ‘Pistolero’ conversó este miércoles en conferencia de prensa, para comentar la antesala de lo que será una revancha 12 años después.

Luis Suárez fue tajante al señalar que “toqué la pelota con la mano, pero el jugador de Ghana erró el penal. No yo. A mí me expulsaron y cobraron el penal. Yo no erré el penal, no es mi responsabilidad”.

Así también, enfatizó que mucho de los jugadores de Ghana que hablan de ‘revancha’, probablemente no vivieron o no recuerdan presenciar aquel electrizante duelo, al comentar que ” capaz que los jugadores que hablan de revancha tenían ocho años en aquel momento y ni se acuerdan o lo vieron en imágenes”.

“El otro día fuimos a jugar con Portugal y nadie habló de revancha porque lo eliminamos en 2018”, indicó.

“No puedes vivir del pasado”

Por otra parte, fue contundente al destacar que “no puedes vivir con cosas del pasado y pensar en revanchas. Yo me mandé una cagada con Giorgio Chiellini (por el mordisco de 2014) y después jugué contra él, le di la mano y un abrazo”, agregó.

Por último, habló sobre la lamentable campaña que han realizado en Qatar 2022, donde actualmente son colistas y además, dependen de lo que realicé Portugal ante Corea del Sur, para poder ser los segundos clasificados del Grupo H.

Con relación a eso, Suárez declaró: “Uno siendo referente tiene que asumir la responsabilidad de los momentos complicados que estamos viviendo, pero disfrutando de lo que es mi último Mundial. Me molesta estar en esta situación porque tenemos calidad y jugadores para estar en otra situación”.

El duelo entre los sudamericanos y los africanos, está programado para este vienes 2 de diciembre a las 12:00 horas en suelo chileno.

Revisa la mano de Luis Suárez en el Mundial de Sudáfrica 2010 ante Ghana