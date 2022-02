Clamidia y cambio climático envían a koalas a lista de animales en peligro en Australia

El Gobierno de Australia anunció este viernes que los koalas que habitan el este del país serán considerados especies en peligro.

Eso debido a que sus poblaciones han sido diezmadas por los incendios forestales, las sequías, el cambio climático, la deforestación y enfermedades como la clamidia.

“Hoy elevaré la protección de los koalas en Nueva Gales del Sur, el Territorio de la Capital Australiana y Queensland”, dijo en un comunicado la ministra de Medio Ambiente, Sussan Ley.

Eso para “incluirlas en la lista de especies en peligro, en lugar de su estatus anterior de vulnerable”.

La medida no afecta a los otros dos estados con koalas, Australia del Sur y Victoria, cuyas poblaciones no se consideran en peligro.

La ministra también indicó que, al amparo de la Ley Nacional Ambiental, coordinará la próxima semana un plan de recuperación.

Eso involucrará a los gobiernos estatales de Nueva Gales del Sur y Queensland, así como el del territorio de la capital australiana, que incluye a Camberra.

The Koala has officially been designated endangered; after the 2020 bushfires their numbers plummeted. This, coupled with habitat loss, disease and climate change has reduced their population size by 30% in the last three years. #AustraliaBushfires #savethekoala #koala pic.twitter.com/l8wYqXqsSG

— Australian Academy of Science (@Science_Academy) February 11, 2022