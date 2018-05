El sitio web que te dice en un segundo si sobreviviste a Avengers: Infinity War

Alerta de Spoiler Este artículo podría contener información clave sobre la trama de un libro, serie o película.

Si ya viste Avengers: Infinity War entenderás esto, así que si no lo hiciste, te recomendamos volver a esta nota cuando lo hagas.

Bueno, como te decíamos, si perteneces al primer grupo ya sabrás que Thanos (Josh Brolin) logró complir su objetivo y acabar con la mitad de la población del Universo para restablecer el equilibrio.

Es así como por primera vez los Vengadores fallan miserablemente en su plan para destruir al poderoso villano, lo que termina costando muchas vidas, incluso la de varios de sus superhéroes.

Y cuando a√ļn no superamos este acontecimiento del Universo Cinematogr√°fico de Marvel (MCU) apareci√≥ un sitio web que busca dilucidar qu√© te habr√≠a sucedido a ti si lo ocurrido en la pel√≠cula fuese real.

Se trata de la p√°gina Did Thanos Kill Me (¬ŅThanos me mat√≥?, en espa√Īol), donde al pinchar el enlace puedes obtener en segundos √ļnicamente dos respuestas:

1. “You were spared by Thanos” (Thanos te perdon√≥ la vida)

2. “You were slain by Thanos, for the good of the Universe” (Fuiste asesinado por Thanos, por el bien del Universo).

Como lo imaginarás, el resultado es aleatorio, de la misma manera en que fueron elegidas las víctimas de Thanos en la tercera entrega de Avengers.

Eso sí, lo sorprendente es que el resultado no cambia sin importar cuántas veces hagas clic en éste.