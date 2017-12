Programa sólo para mujeres ofrece trabajar y estudiar gratis en EEUU por un año

Martes 26 diciembre de 2017 | Publicado a las 13:01

Este 26 de diciembre, los jóvenes que rindieron la Prueba de Selección Universitaria (PSU) se enteraron de sus resultados de las postulaciones a las universidades.

Pero muchos no tienen claro si ingresarán o no a la educación superior el próximo año, en este sentido la Agencia Intrax, ofrece a las mujeres entre 18 y 26 años una opción distinta para estudiar y trabajar un año en Estados Unidos.

Au Pair gestiona un intercambio para mujeres designado por el Gobierno Estadounidense, a un trabajo de babysister con alojamiento gratuito, ya que la misma familia que contrata es la que recibe a la joven. Este intercambio favorece a las jóvenes como una opción de mejorar y perfeccionar el inglés, además de obtener ganancias que pueden alcanzar los US$ 10,000 al año, es decir unos $7.000.000 pesos chilenos aproximadamente.

Según Marcela Donoso, Country Manager de Intrax, “Este tipo de programa es muy completo y entretenido, porque vivirás un año en Estados Unidos trabajando en un hogar donde te darán todo gratis, incluida tu comida y estadía. Lo importante es cumplir los deberes laborales, que son el cuidado de los niños de la casa en jornadas de 45 horas a la semana”.

Además de la mantención gratuita y el trabajo estable que ofrece Au Pair, también existe la posibilidad de recibir un bono educativo de hasta US$500 ($350.000 aproximadamente), gestión que realiza la agencia directamente con el gobierno de Estados Unidos y permite que el postulante pueda capacitarse en el área que él elija. Por otro lado, durante el año de estadía existe un periodo de dos semanas de vacaciones pagadas.

Según Donoso, “Hoy en día la gente busca otras alternativas de trabajo, y por sobre todo tener otras experiencias. Hay gente que decide quedarse más de un año o niñas que salen de cuarto medio y se toman ese tiempo para hacer algo diferente”

Las familias de acogida que buscan los servicios de Au Pair están compuestas mayoritariamente por dos progenitores que tienen de dos a cuatro hijos, cuyas edades oscilan entre los tres meses y los diez años. Generalmente residen en las afueras de las grandes ciudades, en las costas del Este y Oeste, en el área de Chicago y en otras grandes ciudades del centro Oeste.

Luego de postular, una familia se interesará en ti después de haber leído tu perfil online. A partir de ahí te empezarás a preparar para la primera entrevista con la familia (vía Skype), esto para que ambas partes, la familia de acogida y tú, se queden con una positiva impresión

Los principales requisitos son demostrar experiencia en cuidado de niños (babysitter, profesora particular, monitora de campamentos, etc; hablar inglés intermedio, saber manejar y tener licencia de conducir, no tener antecedentes penales, entre otros.

Con 30 años dedicados al rubro del intercambio en diferentes países, Intrax es una empresa extranjera que aterrizó en nuestro país para entregar nuevas oportunidades a los jóvenes chilenos, ofreciendo aprendizaje y desarrollo en programas anuales en USA.

Para postular a este programa, que es exclusivamente para mujeres entre los 18 a 26 años, debes visitar su página web en http://www.intrax.cl/au-pair/estados-unidos.html o llamar al (02) 2864 6719.