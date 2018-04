Publican fotos de joven que murió por enfermedad cuya existencia ha sido puesta en duda

Una madre dio a conocer recientemente im√°genes de su hija de s√≥lo 21 a√Īos, quien falleci√≥ producto de una enfermedad cuya existencia ha sido ampliamente debatida por los m√©dicos.

Merryn Crofts, originaria de la ciudad inglesa de Rochdale, muri√≥ el 23 de mayo de 2017 -apenas diez d√≠as despu√©s de su cumplea√Īos- pesando menos de 38 kilos y luego de haber pasado sus √ļltimos 3 a√Īos sufriendo terribles dolores.

Tal como recoge el periódico británico Daily Mail, Merryn padecía una encefalomielitis miálgica severa, la que también es conocida como síndrome de fatiga crónica.

Se trata de una enfermedad neurológica que afecta a cerca de 17 millones de personas alrededor de todo el mundo. Sin embargo, hay quienes creen que esta condición no es real, incluso dentro de los profesionales de la salud.

“Merryn era muy apasionada respecto a la sensibilizaci√≥n y la generaci√≥n de conciencia sobre la encefalomielitis mi√°lgica. Ella no quer√≠a que otras familias sufrieran tal como lo hicimos nosotros”, coment√≥ Clare, su madre.

Los primeros signos que indicaban que algo estaba mal aparecieron cuando Merryn ten√≠a 15 a√Īos, √©poca en la que comenz√≥ a desarrollar una hinchaz√≥n severa en su rostro, manos y pies. Si bien los m√©dicos en aquel entonces le recetaron antibi√≥ticos, los s√≠ntomas empeoraron.

Posteriormente empezó a experimentar fatiga intensa, algo que llamó la atención de su familia debido a que era una joven con mucha energía.

“Siempre hac√≠a cosas, pero a partir de cierto momento, despu√©s de llegar del colegio, se recostaba en el sof√° y dorm√≠a por seis horas”, indic√≥ Clare.

A medida que su estado fue empeorando, los m√©dicos que la examinaron tuvieron diferentes diagn√≥sticos. Algunos indicaron que probablemente la enfermedad era psicol√≥gica, un diagn√≥stico err√≥neo com√ļn entre quienes tienen s√≠ndrome de fatiga cr√≥nica.

Otros sugirieron la posibilidad de un trastorno de conversi√≥n, afecci√≥n mental en la cual el paciente “presenta ceguera, par√°lisis u otros s√≠ntomas del sistema nervioso (neurol√≥gicos) que no se pueden explicar por medio de una valoraci√≥n m√©dica”, seg√ļn el sitio de la Biblioteca de Medicina de EEUU.

Luego de investigar y leer sobre el tema, Clare comenzó a sospechar sobre una probable encefalomielitis miálgica, opción que no generaba consenso entre los médicos.

“Uno de los doctores me dijo que si lograban descartar todo lo dem√°s, quiz√°s podr√≠a ser ese trastorno. Otro me dijo que no cre√≠a en eso… y eso fue todo”, precis√≥.

Mientras sus causas se desconocen, muchos de los pacientes experimentan este síndrome después de una infección viral. De hecho, Merryn había sufrido un ataque de fiebre glandular antes de que comenzaran sus síntomas.

Finalmente, y tras la frustración que le provocó la falta de progresos en su hija, Clare llevó a la joven con un especialista en una clínica privada, en donde fue diagnosticada con el síndrome de fatiga crónica.

Merryn se vio obligada a trasladarse en una silla de ruedas, y desarrolló una sensibilidad extrema a la luz, sonido y tacto. Además empezó a sufrir calambres estomacales paralizantes, dolor en las articulaciones y hasta convulsiones.

“Ella siempre hab√≠a sido una chica amante de los abrazos, pero despu√©s ya no pod√≠a ser tocada porque era una agon√≠a para ella”, asever√≥ Clare.

Debido a que el s√≠ndrome comenz√≥ a atacar los m√ļsculos de su garganta, Merryn empez√≥ a tener problemas para comer, lo que la llev√≥ a perder bastante peso.

A pesar que se le ofreci√≥ la opci√≥n de volver al hospital, Merryn prefiri√≥ quedarse en su hogar. “Ella sab√≠a las consecuencias que tendr√≠a eso. Dur√≥ tres meses. Fue una completa tortura”, expres√≥ su madre.

Luego de su fallecimiento, y con el fin de aportar en la investigación de este padecimiento, la familia donó el cerebro y columna vertebral de la joven a la organización Ramsay Research Fund.

Debate entre los especialistas

Aunque para muchos esta enfermedad es un problema psicológico, un estudio publicado en la revista especializada Science Advances confirmó que se trata de un síndrome biológico que puede ser identificado por marcadores en la sangre, lo que aumenta las esperanzas de hallar un tratamiento.

Seg√ļn afirman los autores de la investigaci√≥n de la Escuela Mailman de Salud P√ļblica, este descubrimiento constituye ‚Äúla primera prueba f√≠sica s√≥lida‚ÄĚ de que estamos frente a ‚Äúuna enfermedad biol√≥gica y no un desorden psicol√≥gico‚ÄĚ y que adem√°s, la enfermedad comporta ‚Äúdistintas etapas‚ÄĚ.

Sin causa ni tratamiento conocidos, el síndrome de fatiga crónica deja perplejos a los científicos desde hace tiempo. Además de un cansancio constante, provoca dolores de cabeza y musculares y dificultades para concentrarse.

Al compartir síntomas con otros males, suele ser confundida con la enfermedad de Lyme, problemas de tiroides o deficiencia de testosterona, entre otros. Esto podría ser un peligro dependiendo del tipo de tratamiento que se entregue, sin mencionar que la enfermedad puede traer complicaciones como depresión, aislamiento social, restricciones del estilo de vida y ausencia laboral.

Por esta y muchas otras razones, el Instituto de Medicina de EE.UU. recomienda dejar de tratar la fatiga crónica como un problema psicológico (como muchos lo hacen) sino que considerarlo como una “Enfermedad sistémica de intolerancia al esfuerzo“, la que se caracteriza por el rechazo al ejercicio, disfunción cognitiva y problemas para dormir.