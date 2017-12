El esperanzador dispositivo que permite controlar los movimientos del Parkinson

El Parkinson es un trastorno neurodegenerativo caracterizado por el movimiento constante de diferentes zonas del cuerpo.

A pesar de que no hay cifras exactas sobre su prevalencia, se estima que al menos en España hay unas 300 mil personas que lo padecen.

De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, sus síntomas hacen referencia a “temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara; rigidez en los brazos, las piernas y el tronco; lentitud de los movimientos; y problemas de equilibrio y coordinación”.

Sus tratamientos son variados. Uno de los que más llama la atención es un dispositivo que se sitúa en el interior del afectado.

Se trata de la Terapia de Estimulación Cerebral Profunda (ECP o DBS por sus siglas en inglés Deep Brain Stimulation), que permite a las personas afectadas por la Enfermedad de Parkinson realizar cosas tan simples como tomar una cuchara o bañarse sin el temblor fuerte tan característico de la enfermedad.

Esto, gracias a una intervención quirúrgica en la que se instala un dispositivo en una zona específica del cerebro y que emite una estimulación eléctrica (similar al trabajo que realiza un marcapasos) que permite al paciente tener un mejor control de sus movimientos.

La cirugía se realiza en Europa desde 1993 y en Chile se ha implementado hace más de 10 años.

De acuerdo con un estudio de Hospital Nuestra Sra. del Rosario de Madrid, la Estimulación Cerebral Profunda mejora en 80% los síntomas del Parkinson.

No obstante, dado el alto costo del procedimiento, no todos los pacientes tienen acceso. Por eso, la Liga Chilena Contra el Mal de Parkinson solicitó “la incorporación de la terapia ECP en la tercera etapa de la Ley Ricarte Soto para entregar la oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas que padecen Parkinson a quienes los medicamentos no pueden ayudar.

Incluir esta terapia en la Ley Ricarte Soto, es garantizar un mejor día a día para miles de chilenos”, comentó Isabel Cornejo, Directora Ejecutiva de la Liga.

Que se incluya este tratamiento del Parkinson beneficiará con 100% cobertura financiera para diagnóstico, medicamentos, dispositivo y alimento de alto costo incorporados en el decreto para aproximadamente miles de personas afectadas por la Enfermedad de Parkinson en Chile.

Es por eso que la Liga Chilena Contra el Mal de Párkinson entregó cartas formales a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet y a la Ministra de Salud, Carmen Castillo, para solicitar la incorporación de la terapia ECP al listado de tratamientos de la Ley Ricarte Soto tema que se discute estos días en la comisión del Ministerio de Salud.

La voz de la experiencia

Mario Cortés, uno de los tantos afectados por esta enfermedad, entregó su testimonio. “Uno tiende a esconder la enfermedad, dejar de compartir con la gente que quieres, me alejaba”, comenzó.

“Dejé de salir porque no quería que la gente me quedara mirando, ya que tienden a juzgar sin saber de qué se trata esta enfermedad”, continuó.

El hombre logró operarse y, tras eso, asegura, su vida cambió completamente. “Ahora puedo compartir con todos. El cambio en el control de mis movimientos fue importante, me ayudó con los temblores y con la rigidez”, dijo.

“Después de operarme y de mucho tiempo sin salir, fui al bingo del colegio de mi hija. Fui por un par de café y al regresar le pregunté a mi señora: ‘¿qué hice distinto esta vez?’ Y ella me respondió: ‘fuiste a comprar’”, recordó.

Y es que ese simple hecho, cotidiano para muchos, fue muy importante para él. “Son esos pequeños detalles, casi imperceptibles para la mayoría, los importantes para mí y mi familia, porque antes no me atrevía o simplemente, no podía”, sentenció Cortés.